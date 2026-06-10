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Dia abre un nuevo supermercado en Málaga en la avenida Carlos Haya y alcanza las 94 en la provincia
El nuevo establecimiento, que abre todos los días, cuenta con una sala de ventas de 281 metros cuadrados y más de 2.900 referencias - Los vecinos del barrio tendrán descuentos del 25% el primer mes en algunas secciones
La cadena de supermercados Dia ha inaugurado una nueva tienda ubicada en la avenida Carlos Haya, número 41. El nuevo establecimiento, que ha abierto sus puertas este miércoles 10 de junio, cuenta con una sala de ventas de 281 metros cuadrados y un surtido compuesto por más de 2.900 referencias. La nueva tienda contará con cinco empleados, todos ellos de nueva contratación.
El horario de apertura al público de esta nueva tienda es de lunes a sábado de 9.00 a 21.30 horas, y domingos de 9.00 a 15.00 horas.
Con esta nueva apertura, Dia cuenta ya con 34 tiendas de proximidad en el municipio, alcanzando las 94 en la provincia de Málaga y más de 500 en Andalucía. "Este hito afianza el modelo de proximidad de la compañía en Málaga, con el firme compromiso de estar cada día más cerca de las personas ofreciendo la mejor calidad a precios asequibles y generando valor y empleo en todas las comunidades en las que opera", ha señalado la compañía.
Dia, que tiene proyectada la construcción de un centro logístico en Antequera, explica que el nuevo establecimiento ofrecerá a sus clientes una experiencia de compra "más rápida, completa, sin salir de la población y sin gastar de más" y añade que esta nueva apertura supone un paso más en la consolidación del "modelo de proximidad" en la zona.
Descuentos para los vecinos
Los vecinos del barrio podrán disfrutar de descuentos del 25% en las secciones de fruta, verdura, panadería y bollería durante el primer mes desde la inauguración del establecimiento. Asimismo, los clientes de Club Dia podrán disfrutar de un 5% de descuento en todas las compras también durante cuatro semanas, que se acumula en el monedero ‘Wallet’ de la App Dia.
El Grupo Dia cuenta en España con más de 2.350 tiendas y una cobertura online que alcanza a ocho de cada diez hogares. Este ecosistema aporta un 0,43% al PIB del país y sostiene más de 100.000 empleos directos e indirectos.
La compañía integra a un equipo de más de 34.000 profesionales en tiendas, almacenes y oficinas, además de su red de franquicias que ya supone más de un 70% de toda su red destacando como la primera franquiciadora en el mercado español y la única cadena de supermercados con Certificación FRANQ en Argentina. El 96% de sus compras anuales se realizan a proveedores nacionales.
Cotizada en la bolsa española desde 2011, Grupo Dia alcanzó una facturación de 7.076 millones de euros en 2025.
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