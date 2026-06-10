Empleo
Este es el sueldo que hace falta para ser feliz en Málaga
Un estudio de una universidad estadounidense revela qué debería cobrar un trabajador para poder ser feliz, dependiendo de la ciudad en la que resida
¿Cuánto dinero hay que cobrar para ser feliz? Parece que la felicidad sí tiene precio, o al menos así lo señala un estudio de la Universidad Purdue, en Estados Unidos. En el caso de Málaga, esa felicidad equivaldría a un sueldo anual de 76.893 euros brutos, lo que supone unos 6.407,75 euros brutos al mes si se reparte en 12 pagas.
La cantidad, sin embargo, varía en función de la ciudad en la que se viva. En Málaga, la cifra se acerca a la media nacional por el coste de vida local, que incluye aspectos como la vivienda, los servicios básicos, el transporte, el ocio y otros gastos habituales del día a día.
Málaga: 76.893 euros al año para alcanzar el umbral de felicidad
Según la Universidad Purdue, los españoles necesitarían ganar 77.192 euros brutos anuales para alcanzar ese nivel de bienestar. Pero la realidad salarial está muy lejos de esa cifra. La Encuesta Anual de Estructura Salarial del INE, con datos de 2024, señala que el salario medio anual en Málaga es de 21.479 euros brutos. O lo que es lo mismo: 1.789,92 euros brutos al mes en 12 pagas. Es decir, los malagueños cobran unos 4.617 euros brutos menos al mes de lo que, según este estudio, haría falta para ser felices.
Y es que la renta media actual de un trabajador malagueño ya resulta insuficiente para hacer frente a necesidades básicas como la vivienda en Málaga. De hecho, acceder a una casa exige dedicar, de media, el sueldo bruto íntegro de 12,9 años, una cifra que evidencia la distancia entre los salarios reales y el coste de vida en la provincia.
Madrid, Barcelona y Palma lideran el ranking nacional
El estudio sitúa a Madrid como la ciudad española en la que haría falta un sueldo más alto para alcanzar ese umbral de bienestar, con 89.759 euros al año. Le siguen Barcelona, con 88.562 euros, y Palma de Mallorca, con 88.263 euros, tres ciudades marcadas por un elevado coste de vida, especialmente en vivienda, servicios básicos, transporte y ocio.
Por detrás aparecen Bilbao, donde el salario estimado para ser feliz se sitúa en 81.680 euros anuales, y Oviedo, con 80.184 euros. En el caso de Málaga, la cifra asciende a 76.893 euros al año, lo que equivale a 6.407,75 euros brutos al mes si se reparte en 12 pagas.
La lista continúa con Santa Cruz de Tenerife, con 76.744 euros; Alicante, con 76.145 euros; Valencia, con 75.696 euros; y Sevilla, con 74.649 euros anuales. Cierran la clasificación Las Palmas de Gran Canaria, con 73.752 euros, y Granada, donde el sueldo medio necesario para alcanzar ese nivel de bienestar se sitúa en 73.153 euros al año.
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