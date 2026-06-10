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Fallece Ignacio A. Castillo, periodista de La Opinión de Málaga, pregonero de la Semana Santa y amigo

La inesperada muerte del periodista malagueño deja un profundo sentimiento de orfandad en sus compañeros y familiares, que lo recuerdan como un amigo y hermano

Ignacio A. Castillo, en la redacción de La Opinión, en una imagen de septiembre de 2025.

Ignacio A. Castillo, en la redacción de La Opinión, en una imagen de septiembre de 2025. / Alex Zea

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Miguel Ferrary

Miguel Ferrary

Hay cosas que uno nunca quiere escribir, ni ser el primero en publicarla. Esta es una de ellas. Cada golpe en la tecla está marcado por el dolor de la pérdida, pero también con la esperanza de saber que Jesús Cautivo y la Virgen de la Trinidad lo han acogido y allí nos cuidará a todos los que lo conocimos y a su familia. Ignacio A. Castillo no está con nosotros. No en cuerpo, porque su alma cuida de todos los que lo conocimos y quisimos. A los demás, nos queda el consuelo de lo vivido y compartido, de los recuerdos y su cariño incondicional. Su fallecimiento nos ha dejado helados. Desolados. Con un dolor terrible, inexplicable, inesperado. Toda despedida es dolorosa, aunque sepamos que está con Dios y en un lugar mejor, donde el amor es infinito. Pero el hueco que nos dejas no se puede llenar. Su presencia era única. Durante un cuarto de siglo hemos compartido un día a día que ha sido duro en ocasiones, pero aliviado por su presencia, su sentido del humor y su cabeza privilegiada. No se ha ido un compañero, sino mucho más. Un amigo, alguien muy querido y cercano. Un hermano con el que compartimos la tinta del periódico de papel y los bytes del periodismo digital. Nos deja con una sensación de orfandad que desnorta y descoloca.

Pero, ¿quién era Ignacio A. Castillo? Para quien no lo conocía o sabía de él por referencias, Ignacio Castillo era antiguo alumno de Los Olivos y era periodista. Muy buen periodista. Y más cosas, pero empiezo por eso porque lo definía en su día a día. Con una curiosidad enorme, inconformista, buscando respuestas y olfateando la noticia con tino y profesionalidad. Estudió Periodismo en la Universidad de Málaga y empezó muy joven con las prácticas en la Cadena Ser, fue corresponsal del diario As en Málaga y desde 2001 ha estado en La Opinión de Málaga. Y siempre, de una forma u otra, vinculado a la información cofrade de Málaga. Este es otro elemento que le explica mucho. Erudito, con buen gusto, ideas claras y conocimiento profundo de la Semana Santa de Málaga, pero también de sus pueblos y de otros puntos de Andalucía. Hermano de la cofradía del Cautivo, enamorado y rendido a la Virgen de la Trinidad desde muy joven, llegó a ser hermano mayor de la corporación trinitaria. Cinco años en los que le pilló la pandemia y que fueron causa de muchas alegrías y también desvelos, aunque siempre con el orgullo de haber servido a su cofradía y a sus devociones.

El pregonero de la Semana Santa de Málaga 2026, Ignacio Castillo en el Teatro Cervantes.

El pregonero de la Semana Santa de Málaga 2026, Ignacio Castillo en el Teatro Cervantes. / Álex Zea / LMA

Este año 2026 se esperaba especial. Y lo fue como pregonero de la Semana Santa de Málaga 2026. Cuando lo comunicó, fue como si todos los integrantes de La Opinión de Málaga también subiéramos al escenario del Teatro Cervantes. Igual que ahora, todos hemos perdido un poco de nuestra vida.

Son momentos de rezar y acordarse de Ignacio y su familia. Lourdes, su mujer, y Paz fueron su guía y su motor en la vida. No había nadie que le importara más. Profesaba (y profesa desde el cielo) un amor incondicional y eterno hacia ellas. Desde aquí les mandamos un beso. También a sus padres y a su hermano Jesús. Su familia era su ancla, su base, donde creció. Allí aprendió lo que era la presencia de Dios en su día a día, que tan importante fue para él y que siempre quiso transmitir.

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Parece increíble que ya no lo tengamos aquí. Que no volvamos a leer sus artículos y sus crónicas de Semana Santa. Una parada cardiaca inesperada y la imposibilidad de reanimarlo nos lo ha arrebatado. Descanse en paz.

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