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La Guardia Civil investiga la muerte de un hombre cuyo cuerpo fue hallado a cinco millas náuticas de Fuengirola

El cadáver, que corresponde a varón con rasgos caucásicos de unos 55 años, estaba en avanzado estado de descomposición

Una patrullera de la Guardia Civil.

Una patrullera de la Guardia Civil.

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Jose Torres

La Guardia Civil investiga la muerte de un hombre cuyo cadáver fue hallado la noche del lunes en aguas de Málaga. Según los primeros datos, el hallazgo se produjo unas cinco millas náuticas al sur de Fuengirola, donde los tripulantes de una embarcación avistaron un cuerpo flotando en el mar sobre las 23.00 horas de la noche y llamaron a las autoridades.

El aviso movilizó a la Guardia Civil, que activó a su patrullera de Servicio Marítimo y acudió al punto del hallazgo. Los marineros del instituto armado recogieron el cuerpo hasta el puerto de Fuengirola, donde se inició el protocolo judicial que activaron los agentes de la Policía Judicial. Según fuentes cercanas al caso, el cadáver, que estaba en avanzado estado de descomposición, correspondía a un varón de unos 55 años y con rasgos caucásicos, por lo que inicialmente se descartaría que sea un migrante que fracasó en el intento de cruzar el Estrecho.

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Causa de la muerte e identificación

El cadáver fue finalmente trasladado al Instituto de Medicina Legal (IML) para que los forenses determinaran las causas de la muerte y puedan aportar datos que revelen la identidad del fallecido.

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