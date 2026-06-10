Una investigadora de la UMA dará el salto a Cambridge con una beca de excelencia internacional

La doctoranda de la Universidad de Málaga Celia Sánchez de Miguel llevará su investigación hasta Cambridge, uno de los grandes polos europeos de innovación tecnológica. La estudiante del Programa de Doctorado en Ingeniería de Telecomunicación ha sido distinguida con la Beca de Excelencia UMA (Andalucía Tech)-IMFAHE 2025-2026, un reconocimiento que le permitirá realizar una estancia de investigación en Nu Quantum, en Reino Unido, una empresa puntera en el ámbito de las tecnologías cuánticas.

Celia Sánchez de Miguel. / Maria Soriano Carot

El reconocimiento a Sánchez de Miguel vuelve a situar el foco en el talento investigador que se forma en la UMA y en la proyección internacional de sus estudiantes. La beca no solo supone una oportunidad académica de primer nivel para la doctoranda malagueña, sino que también refuerza la apuesta de la institución por la excelencia, la innovación y la formación en entornos científicos de referencia mundial.

Una investigadora de la UMA rumbo a Cambridge

La estancia en Nu Quantum permitirá a Celia Sánchez de Miguel desarrollar su labor investigadora en un ecosistema altamente especializado en tecnologías cuánticas, un campo estratégico para el futuro de las telecomunicaciones, la computación y la seguridad de la información. Su selección dentro de esta convocatoria reconoce tanto su trayectoria académica como el potencial de su línea de investigación.

La concesión de la beca se anunció durante la XII Conferencia Internacional de la Fundación IMFAHE – Campamento de Innovación, celebrada recientemente bajo el lema ‘Construyendo el Futuro del Talento Global: Internacionalización, Excelencia, Emprendimiento e IA en la Educación Superior’.

La Universidad de Málaga refuerza su talento internacional

La Universidad de Málaga forma parte del grupo de universidades españolas y portuguesas que colaboran con la Fundación IMFAHE para impulsar el desarrollo de talento global y abrir nuevas oportunidades de formación, mentoría y colaboración internacional.

Durante el curso académico 2025-2026, un total de quince estudiantes y siete profesores de la UMA fueron seleccionados para integrarse en la Red de Talento IMFAHE, accediendo a programas de formación y networking con profesionales vinculados a instituciones y empresas de prestigio internacional como Harvard, MIT o Google.

La UMA, presente en proyectos sobre IA, educación y medioambiente

La representación institucional de la UMA en la conferencia estuvo encabezada por la profesora del Departamento de Organización de Empresas y Marketing Ana María Casado, que participó en la sesión inaugural dedicada a analizar los desafíos y oportunidades de la educación superior en un contexto marcado por la transformación digital y la inteligencia artificial.

Además, estudiantes y profesores de la institución malagueña tuvieron una participación destacada en los proyectos finalistas del Campamento de Innovación, con iniciativas centradas en la economía circular, la inteligencia artificial aplicada a la educación, la comunicación y la conservación medioambiental mediante tecnologías avanzadas.

Premios internacionales para proyectos de profesores de la UMA

El profesorado de la Universidad de Málaga también obtuvo importantes reconocimientos en la competición internacional. El equipo liderado por el profesor Mariano Soler Porta recibió un premio de 1.000 dólares por DocentAI, una herramienta de inteligencia artificial orientada a la personalización educativa.

Por su parte, el equipo del profesor Mario J. Durán fue galardonado con 2.000 dólares gracias al proyecto Whale Acoustic Detection Buoy, un sistema inteligente para la monitorización marina y la protección de cetáceos.