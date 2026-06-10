Juan Cortés, presidente vecinal de La Luz: «Tenemos una isla de porquería a la entrada del barrio»

«Tenemos una isla de porquería a la entrada del barrio», describe Juan Cortés, presidente de la Asociación de Vecinos de La Luz.

El dirigente vecinal se refiere a una zona con 11 contenedores de basura y reciclaje, a pocos metros de la fuente del barrio, en mitad de la avenida principal.

Como explica, hace un par de semanas un responsable de Limasam le comunicó que esta zona, con tres contenedores de reciclaje y cuatro de basura, incorporaría cuatro más de basura, procedentes de la curva de la vecina calle Ingeniero de la Cierva, «porque había dificultad para que entraran los camiones».

Coches en doble fila en Ingeniero de la Cierva. Los vecinos piden que se actúe para eliminar el tapón, y así puedan entrar sin problemas ambulancias, coches de bomberos y camiones de Limasam. / A.V.

La doble hilera de coches en doble fila

El presidente vecinal detalla que el problema estriba en que la entrada de la calle Ingeniero de la Cierva cuenta desde hace muchos años con una doble hilera de coches aparcados en doble fila, en el centro de la calzada, lo que hace muy complicado el giro de los camiones de basura.

Juan Cortés, que informa de que, inicialmente, también se produjo la queja de una vecina de esta última calle, cree que con esta medida de trasladar los contenedores a la avenida de La Luz, no se ha solucionado ningún problema, sino solo trasladarlo de sitio.

Otra vista de los 11 contenedores de basura en la avenida de La Luz. / A.V.

«Hacen de la avenida de La Luz un estercolero»

«Ahora, nos meten toda la mierda, con perdón, y hacen de la avenida de La Luz un estercolero», lamenta.

Juan Cortés detalla que, con este cambio, la isla está todo el día, desde la mañana, repleta de basura, «porque la gente es como es y la deja a todas horas». Además, como los cuatro nuevos contenedores se han colocado en una segunda fila, muchas personas se limitan a tirar todo en la primera fila, que rebosa mucho antes.

Pero incluso, recuerda, hay momentos del día en los que, tan llenos están los contenedores, que algunas personas, en ocasiones mayores que no pueden tirar sus bolsas en los contenedores que están menos llenos, los depositan al pie de los alcorques, comenta.

Basura al pie de un alcorque, en La Luz. / La Opinión

Paso libre para coches de bomberos, ambulancias y camiones de Limasam

«Los contenedores los han movido unos 50 metros, desde la calle Ingeniero de la Cierva a la avenida de La Luz; pero ahora hay más basura que antes», sentencia.

Para Juan Cortés, el problema no se ataja de raíz moviendo de sitio los contenedores; y hace hincapié en que lo que el Ayuntamiento tiene que atajar es el tapón de coches mal aparcados que no sólo dificultan el camión de la basura, también el paso «de las ambulancias y los camiones de bomberos»; y aprovecha para recordar el reciente incendio en la quinta planta de un bloque en la avenida Antonio Gaudí.

Por este motivo, pide al Consistorio que «deje ese paso libre para que puedan pasar los coches de Limasam cuando quieran» y demuestra, extendiendo los brazos, que el tramo sin coches de Ingeniero de la Cierva tiene anchura más que suficiente.

El presidente vecinal Juan Cortés muestra la amplitud de la calle Ingeniero de la Cierva. / A.V.

Respuesta del Ayuntamiento

La concejala de Servicios Operativos, Teresa Porras, pidió a la Asociación de Vecinos de La Luz que se ponga «en contacto con el Distrito» de la Carretera de Cádiz, para que puedan reunirse con Limasam, y así llegar a una solución consensuada.