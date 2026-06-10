Málaga homenajea a Félix Revello de Toro con un monumento en los jardines del Hospital Noble

El Ayuntamiento de Málaga ha rendido homenaje al pintor malagueño Félix Revello de Toro con la instalación de un monumento en los jardines del Hospital Noble, coincidiendo con el centenario de su nacimiento. El artista cumple hoy 100 años y la ciudad ha organizado una amplia programación cultural para celebrar la efeméride.

La inauguración del monumento contó con la presencia del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; la concejala de Cultura y Patrimonio Histórico, Mariana Pineda; el director del Museo Revello de Toro, Elías de Mateo; familiares del pintor, patrocinadores del centenario y patronos de la Fundación Revello de Toro.

La escultura, obra de la artista madrileña Pilar España, se alza sobre un pedestal de mármol diseñado por el arquitecto técnico Pablo Pastor, convirtiéndose desde hoy en un nuevo símbolo del reconocimiento de Málaga a uno de sus creadores más internacionales.

El Ayuntamiento instala un monumento en los jardines del Hospital Noble en reconocimiento al pintor Félix Revello de Toro / Eduardo Nieto

Jornada de puertas abiertas y visitas guiadas

Con motivo del aniversario, el Museo Revello de Toro ha organizado una jornada especial de puertas abiertas y visitas guiadas para acercar la obra del artista al público. Además, los visitantes que acudan hoy al museo recibirán, hasta agotar existencias, una carpeta con tres reproducciones de dibujos de Revello de Toro.

La programación del centenario incluye también un ciclo de conciertos que se celebra durante el mes de junio en el patio central del museo. Mañana actuará el compositor y guitarrista Javier Chamizo; el 18 de junio será el turno del Dúo Tarab; y el 25 de junio actuará el Coro Nostro Tempo. Todas las actuaciones comenzarán a las 19:00 horas y tendrán entrada libre hasta completar aforo. Para el público escolar y familiar se ha creado el juego interactivo La Luz de Félix, disponible gratuitamente en el museo mediante descarga a través de un código QR.

Las actividades continuarán en otoño con la exposición temporal Revello y la aristocracia, así como con conferencias previstas para los meses de septiembre y octubre. El programa del centenario se completa con actuaciones de la compañía Peneque el Valiente en bibliotecas municipales, la segunda edición del Premio de Pintura Félix Revello de Toro, organizado en colaboración con la Fundación la Caixa, y la publicación del libro conmemorativo Cien años de un pintor. Estudios y artículos, patrocinado por la Fundación Unicaja.

El Ayuntamiento instala un monumento en los jardines del Hospital Noble en reconocimiento al pintor Félix Revello de Toro / Eduardo Nieto

Un centenario con sello y cupón conmemorativos

La celebración del centenario del pintor malagueño también llegará a toda España gracias a la edición de un cupón especial de la ONCE y un sello conmemorativo de Correos dedicados a la figura de Revello de Toro. Con este conjunto de iniciativas, Málaga refuerza el legado de uno de sus artistas más destacados y pone en valor una trayectoria que ha marcado la pintura española del último siglo.