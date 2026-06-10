Transporte
Málaga ya posee vuelos directos con 25 de las 27 capitales de la UE
Sólo los tránsitos comerciales por avión desde la Costa del Sol a Liubliana (Eslovenia) y Nicosia (Chipre) requieren de al menos una escala intermedia
El Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol afronta el periodo estival con importantes novedades, más allá del relevo como director de Pedro Bendala, que asumirá nuevas responsabilidades en Aena y cederá su puesto el próximo 1 de julio a Sergio Millanes. Entre otros datos más que relevantes, la capital malagueña va a disponer esta temporada de vuelos directos con 25 de las 27 capitales de la Unión Europea. De esta manera, sólo habrá que hacer al menos una escala para poder viajar a Liubliana (Eslovenia) y Nicosia (Chipre).
Con Bendala al frente desde el año 2019 de la principal terminal aeroportuaria de Andalucía y la tercera en suelo peninsular, sólo superada por las de Madrid y Barcelona, la Costa del Sol ha experimentado un crecimiento turístico y económico inédito en la mayoría de destinos mediterráneos. Así lo demuestran las cifras posteriores a la pandemia y, más concretamente, las de estos dos últimos ejercicios.
Quien asumirá a partir de ahora, desde Madrid, la dirección adjunta de la Dirección de Planificación Aeroportuaria y Control Regulatorio ha sido además testigo de la puesta en marcha de una ampliación histórica con la que Málaga podrá aumentar su capacidad de pasajeros hasta los 36 millones anuales.
Recordemos que 2025 se cerró con un máximo histórico de 26,7 millones y que en un lustro prevé ampliar esos registros hasta los casi 31 millones anuales. El proyecto para dotar de nuevas instalaciones las terminal costasoleña requerirá de una inversión aproximada de 1.500 millones de euros, como ya avanzó Aena en un comunicado.
Gran motor económico
En una de sus últimas intervenciones públicas como máximo responsable del Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol, Pedro Bendala ha reconocido a este periódico lo que supone, en cuanto a ruptura de la estacionalidad, que en el reciente periodo invernal se haya roto el techo de los 10,4 millones de asientos ofertados. Ese tránsito de pasajeros cada vez más significativo ha permitido a la provincia malagueña asentar su tendencia hacia la ruptura de la estacionalidad.
Asimismo, como en su día destacó Turismo-Costa del Sol, como entidad dependiente de la Diputación de Málaga, en la temporada baja recién terminada se han mantenido operativas hasta 217 rutas distintas para conectar la provincia malagueña con un total de 118 ciudades de hasta 34 países diferentes.
En ese contexto hay que situar el hecho de que desde la capital malagueña se puede volar de manera directa con todas las capitales de la Unión Europea con la excepción de las ya reseñadas, las de Eslovenia y Chipre, como apunta Bendala.
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