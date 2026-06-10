Fallece Ignacio A. Castillo
Obiturio
Málaga recuerda al periodista y cofrade malagueño Ignacio A. Castillo
Profundo pesar en Málaga por el fallecimiento del periodista Ignacio A. Castillo, quien fuera pregonero de la Semana Santa
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
El repentino fallecimiento este miércoles, 10 de junio de 2026, del periodista de La Opinión de Málaga Ignacio A. Castillo ha provocado una ola de reacciones en la ciudad malagueña. En especial en aquellas áreas en las que desarrolló su carrera profesional: política, deportivo, y por supuesto, el mundo cofrade. No en vano, hace solo unos meses fue el pregonero oficial de la Semana Santa de Málaga.
A continuación, algunos de los mensajes de condolencias enviados en las últimas horas en las redes sociales.
- La pedanía malagueña de solo 300 habitantes que celebra este domingo su Día del Pan Cateto con degustaciones, música en directo y paella a un euro: horario, programación y ubicación
- La nueva cafetería que acaba de abrir en Málaga con helados artesanos 100% sin gluten, sin azúcar y proteicos: los hacen cada día en su propio obrador
- El pueblo blanco de Málaga que celebra esta semana su Feria de San Antonio con actuaciones en directo, juegos populares y romería: horarios, fecha y toda la programación
- La playa de Málaga de arena oscura y poco oleaje que apenas nadie conoce a pesar de tener su propia 'Bandera Azul': está en el pueblo con mejor clima de Europa
- La Junta de Andalucía no pidió un informe previo a Costas para autorizar el nuevo restaurante del paseo marítimo de Pedregalejo
- Secuestro de una joven de 21 años en Campanillas: la Policía Local detiene a cuatro personas
- Este lunes se abre el plazo del sorteo de 91 viviendas protegidas de alquiler junto a la Universidad
- Detenidos tres hombres tras apuñalar en el cuello a un joven de 25 años en la Alameda de Colón