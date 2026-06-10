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Málaga recuerda al periodista y cofrade malagueño Ignacio A. Castillo

Profundo pesar en Málaga por el fallecimiento del periodista Ignacio A. Castillo, quien fuera pregonero de la Semana Santa

El pregonero de la Semana Santa de Málaga 2026, Ignacio Castillo en el Teatro Cervantes.

El pregonero de la Semana Santa de Málaga 2026, Ignacio Castillo en el Teatro Cervantes. / Álex Zea / LMA

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La Opinión

El repentino fallecimiento este miércoles, 10 de junio de 2026, del periodista de La Opinión de Málaga Ignacio A. Castillo ha provocado una ola de reacciones en la ciudad malagueña. En especial en aquellas áreas en las que desarrolló su carrera profesional: política, deportivo, y por supuesto, el mundo cofrade. No en vano, hace solo unos meses fue el pregonero oficial de la Semana Santa de Málaga.

A continuación, algunos de los mensajes de condolencias enviados en las últimas horas en las redes sociales.

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