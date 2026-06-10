Málaga recuerda al periodista y cofrade malagueño Ignacio A. Castillo

El repentino fallecimiento este miércoles, 10 de junio de 2026, del periodista de La Opinión de Málaga Ignacio A. Castillo ha provocado una ola de reacciones en la ciudad malagueña. En especial en aquellas áreas en las que desarrolló su carrera profesional: política, deportivo, y por supuesto, el mundo cofrade. No en vano, hace solo unos meses fue el pregonero oficial de la Semana Santa de Málaga.

A continuación, algunos de los mensajes de condolencias enviados en las últimas horas en las redes sociales.