Málaga refuerza su promoción en Estados Unidos con una ambiciosa misión turística en Atlanta, Nueva York y Washington

Málaga intensificará durante este mes su estrategia de promoción internacional con una destacada misión turística en Estados Unidos que llevará a cabo junto a la Diputación Provincial entre los días 12 y 19 de junio. La iniciativa contempla diez acciones en Atlanta, Nueva York y Washington D.C. con el objetivo de fortalecer el posicionamiento de Málaga y la Costa del Sol en el mercado norteamericano.

La agenda, presentada este martes por el concejal de Turismo y Promoción de la Ciudad, Jacobo Florido, y la diputada de Desarrollo Económico Sostenible, Esperanza González, forma parte del programa conmemorativo “De Gálvez 250”, que recuerda la contribución del militar malagueño Bernardo de Gálvez a la independencia de Estados Unidos, así como del plan estratégico de internacionalización turística del destino. Las acciones promocionales se están desarrollando en 16 ciudades estadounidenses y se complementan con un programa cultural que incluye un informe académico sobre la contribución hispana a la independencia de Estados Unidos y un ciclo de conferencias en Málaga con la participación de reconocidos historiadores y especialistas internacionales.

El concejal delegado de Turismo y Promoción de la Ciudad, Jacobo Florido, junto a la diputada de Desarrollo Económico Sostenible, Esperanza González / L.O.

La misión combina encuentros institucionales, reuniones con compañías aéreas y turoperadores, acciones promocionales dirigidas a agentes de viaje, actividades culturales y encuentros con medios de comunicación. Con ello, las instituciones malagueñas buscan reforzar alianzas estratégicas y generar nuevas oportunidades de desarrollo turístico, económico y cultural.

Atlanta abre la agenda con un mural y el Mundial de Fútbol

La primera parada será Atlanta, donde el 12 de junio se celebrará una reunión institucional con representantes del Ayuntamiento local y del Atlanta Convention & Visitors Bureau para explorar nuevas vías de colaboración entre ambos destinos. La programación continuará el 13 de junio con la celebración del “Día de Málaga” en Casa España, la Fan Zone oficial de la Real Federación Española de Fútbol durante el Mundial de la FIFA 2026. La jornada incluirá presentaciones turísticas, actividades culturales, actuaciones flamencas y degustaciones gastronómicas destinadas a acercar la identidad malagueña al público estadounidense.

Además, Málaga protagonizará un encuentro exclusivo con agentes de viaje de la red Virtuoso, especializada en turismo de lujo, y mantendrá una reunión con responsables de planificación internacional de Delta Air Lines para analizar futuras oportunidades de conectividad aérea directa entre Málaga y Estados Unidos.

Nueva York centra los esfuerzos comerciales y mediáticos

La misión se trasladará a Nueva York el 16 de junio con una reunión de trabajo junto a la dirección de la United States Tour Operators Association (USTOA), considerada la principal asociación de turoperadores del país. Durante el encuentro se presentará la oferta turística de Málaga y la Costa del Sol y se estudiarán posibles líneas de colaboración para incrementar la comercialización del destino en Norteamérica.

La agenda neoyorquina también contempla una presentación dirigida a 25 agentes de viaje de Virtuoso en el hotel NH Collection Nomad New York, donde se pondrá en valor la oferta cultural, gastronómica y patrimonial de la ciudad.

Washington promocionará la cultura y la Feria de Málaga

La última etapa tendrá lugar en Washington D.C., donde se desarrollarán varias iniciativas vinculadas a la promoción cultural. Entre ellas destaca una reunión con Destination DC y la Smithsonian Institution para impulsar un ciclo de conferencias sobre Bernardo de Gálvez previsto para septiembre. La propuesta pretende profundizar en los vínculos históricos entre España y Estados Unidos a través de una de las instituciones culturales más prestigiosas del país.

El cierre de la misión llegará el 19 de junio con una gran celebración inspirada en la Feria de Málaga en el Spain Cultural Center de la Embajada de España. El evento trasladará a la capital estadounidense la esencia de una de las fiestas más emblemáticas de la ciudad mediante espectáculos flamencos, gastronomía, música y actividades culturales.

La cita servirá además para presentar a Málaga como Capital Europea de la Cultura Gastronómica y mostrar su consolidación como referente internacional en cultura, museos y gastronomía. La organización prevé la asistencia de más de 700 invitados procedentes de ámbitos como la cultura, la política, la empresa, la tecnología y el turismo.

Bernardo de Gálvez, el malagueño que ayudó a la independencia de Estados Unidos

Bernardo de Gálvez (1746), nacido en Macharaviaya (Málaga), fue un militar y político español que desempeñó un papel decisivo en la Guerra de Independencia de Estados Unidos. Como gobernador de la Luisiana española, lideró varias campañas militares contra las tropas británicas en el Golfo de México, logrando importantes victorias en Baton Rouge, Mobile y Pensacola, fundamentales para debilitar la presencia británica en la región.

Su contribución al triunfo de las colonias norteamericanas le convirtió en una figura histórica de gran relevancia en Estados Unidos. En reconocimiento a su legado, el Congreso estadounidense le otorgó en 2014 el título honorífico de Ciudadano Honorario de Estados Unidos, una distinción concedida a muy pocas personalidades extranjeras. Hoy, Bernardo de Gálvez simboliza los históricos lazos de amistad y cooperación entre España y Estados Unidos.