Málaga se sitúa en 2026 entre los destinos urbanos que lideran los ingresos hoteleros en España gracias al tirón extranjero

Los destinos urbanos registran una mejora de sus ingresos hoteleros (RevPAR) del 5,9% en los cuatro primeros meses de 2026, según el barómetro de rentabilidad y empleo elaborado por la alianza empresarial turística Exceltur. El índice, que analiza los 102 principales destinos turísticos españoles, sitúa a Málaga capital como cuarta plaza española con más RevPAR (102,7 euros), solo por detrás de Barcelona (130,6 euros), Madrid (113,9) y Sevilla (113,9) y justo por delante de Las Palmas de Gran Canaria (95,6 euros) y Valencia (84,6 euros). La media española en destinos urbanos es de 90,2 euros.

El RevPAR (Revenue Per Available Room) es el indicador clave del sector hotelero que mide el ingreso medio que genera cada habitación disponible (esté ocupada o no) durante un periodo de tiempo determinado.

El informe destaca, en el caso de Málaga, un "notable crecimiento" en los ingresos (+11,1%) apoyado en su "sólida oferta cultural" y su "creciente atractivo internacional", gracias a las "mejoras" en conectividad aérea, que permite una favorable evolución de la demanda extranjera (+11,3%). El tirón del turismo extranjero permite compensar la caída de la demanda nacional (-3,7%), afectada por los problemas de la red ferroviaria, que han impactado también a destinos como Sevilla y Córdoba.

Exceltur afirma que los destinos urbanos españoles, en general, han "acelerado su dinamismo" frente a un inicio de 2025 que fue más moderado. Este positivo desempeño del turismo urbano en España se produce en un contexto marcado por el contexto de incertidumbre geopolítica derivado del conflicto de Oriente Medio a partir del mes de marzo, con un efecto neto positivo sobre la demanda extranjera (+4%), "donde han primado más las rentas de seguridad de los destinos españoles, frente a los problemas de accesibilidad de la demanda asiática de largo radio, por el cierre de los hubs de la zona afectada".

Turistas con sus maletas en el Centro de Málaga. / Alex Zea

Los ingresos por habitación disponible (RevPAR) en España cerraron así el primer cuatrimestre con incrementos favorecidos por el alza en la tarifa media diaria y pese al plano avance de la ocupación.

Así se desprende del nuevo barómetro de rentabilidad y empleo para los 102 principales destinos turísticos españoles, elaborado por Exceltur, que destaca un "desempeño dispar" a comienzos de 2026, fruto de la moderación de la demanda, con un total de 63 destinos en positivo entre enero y abril, frente a 39 que sufren una caída de los ingresos.

Por disposición geográfica, los destinos urbanos alcanzaron un mayor dinamismo en los ingresos, casi del +6%, mientras que los vacacionales tuvieron un comportamiento plano (+0,1%), lastrados especialmente por los factores ya mencionados arriba.

No obstante, el estudio señala que el estado de las reservas para los próximos meses, vinculado al impulso asociado a las rentas de seguridad frente al conflicto de Oriente apunta a una dinamización de las ventas en estos lugares de costa.

El tráfico aéreo compensa los problemas de conexión ferroviaria

"Los grandes destinos urbanos registran un notable crecimiento de sus ingresos en los cuatro primeros meses de 2026, gracias a la demanda extranjera, el tirón de los eventos y la eliminación del mercado de parte de la oferta ilegal de viviendas turísticas" detalla. Entre ellos, Alicante y Valencia (superando los efectos de la Dana), registran los mayores crecimientos en sus ingresos, junto con Málaga, Sevilla, "ambos, a pesar de los problemas de conectividad ferroviaria, compensada por el tráfico aéreo", y Barcelona, mientras Madrid normaliza sus ritmos de crecimiento, tras el dinamismo experimentado en los últimos años.

Según Exceltur, la "complejidad operativa" de la red ferroviaria desde finales de enero tras al accidente de Adamuz ha impactado sobre el uso del tren, especialmente debido al cierre de los corredores andaluces, "limitando la movilidad del turista nacional por esta vía de transporte, que es la que registraba mayor crecimiento desde su liberalización". "Las limitaciones de velocidad también han afectado ligeramente a las conexiones con Madrid y sus flujos turísticos asociados", ha agregado.

También se menciona el ajuste de la oferta de viviendas turísticas por la entrada de la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos, que ha servido para reducir la oferta, principalmente ilegal, que operaba sin cumplir las normativas autonómicas y locales. Entre enero y febrero se han eliminado 31.500 plazas VUT en las principales 25 ciudades, según los datos de Exceltur.

Costa del Sol: destacan Marbella y Estepona en ReVPAR hotelero

En cuanto a los destinos vacacionales españoles, y dentro de un tono de "menor dinamismo de la demanda", Exceltur detecta que se ha comenzado el año bajo un comportamiento "muy dispar" y un crecimiento medio de los ingresos de apenas el +0,1%. De los 51 destinos analizados en el Barómetro, 28 mejoran sus ingresos frente al inicio de 2025, mientras en los 23 restantes se registran caídas (muchos en temporada baja y con expectativas de mejora para los próximos meses).

Los destinos con productos de mayor categoría, donde ha habido un mayor esfuerzo en renovación y mejor posicionados en conectividad registran las mejores dinámicas. Es el caso de la canaria Adeje (181,5 euros, +5,9%%) en Canarias que registra el REVPar más alto de todos los destinos españoles. En la Costa del Sol destacan Estepona (88,6 euros, +41,9%) y Marbella (101,7 euros, +3,2%).

"El balance ha estado marcado por una Semana Santa adelantada respecto a la de 2025, unos efectos iniciales adversos por la incertidumbre asociada al conflicto en Oriente Medio y unas desfavorables condiciones climatológicas y la activación de las reservas por las rentas de seguridad en abril, que se dejaran notar más en los meses centrales del verano", comenta Excetur.