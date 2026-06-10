Desahucio
Marisol Troncoso: "Tenemos la vivienda del IMV pero no adonde ir hasta septiembre u octubre cuando terminen los pisos; y mañana es el desahucio"
La familia, que será desahuciada este jueves de un piso de la calle Mauricio Moro Pareto, acudió este miércoles a completar la documentación de la vivienda municipal que recibirá tras el verano, pero sigue sin un sitio donde vivir hasta entonces. El alcalde les llamó ayer para asegurarles que no acabarían en la calle
Marisol Troncoso, acompañada por su hijo y una portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, acudió este miércoles al Instituto Municipal de la Vivienda, para completar la documentación que le da derecho a una vivienda adaptada en alquiler.
Se trata de una promoción municipal en construcción junto a la zona de expansión de la Universidad de Málaga, que estará finalizada para septiembre u octubre próximos, le informó ayer el propio alcalde, detalló esta vecina.
"Me dijo que mi madre de 95 años no iba a terminar en la calle"
Tras salir de la sede del IMV, Marisol Troncoso, de 66 años, informó a La Opinión de que, hasta la fecha, su familia no tiene ningún sitio donde vivir este verano, hasta la finalización de la promoción. "De aquí a septiembre u octubre son muchos meses y no tenemos adonde ir", manifestó a La Opinión.
Marisol Troncoso explicó que el alcalde, Francisco de la Torre, le llamó ayer, "y me dijo que no me preocupara, que mi madre María, que tiene 95 años, no se iba a quedar en la calle".
Marisol vive con su madre, que está en silla de ruedas y tiene problemas respiratorios, su hijo Alejandro, con esquizofrenia y su hermano Ramón, jubilado, que recibe un euro de pensión.
Como informó La Opinión, Alejandro, el hijo de Marisol Troncoso, había sido el adjudicatario de la vivienda en construcción, en un sorteo del IMV realizado el 27 de octubre de 2025, aunque Marisol comentó a este diario que nunca fue notificada. Ayer, tanto el alcalde, Francisco de la Torre, como el concejal de Vivienda, Francisco Pomares, le informaron del resultado del sorteo, que La Opinión pudo comprobar.
Ahora, Marisol, que ha agradecido las gestiones de Francisco de la Torre y Francisco Pomares, confía en que el alcalde cumpla su promesa y le encuentre un sitio temporal en el que vivir.
Como informó La Opinión, Marisol y su familia han tenido que dejar la vivienda, tras 18 años pagando el alquiler con puntualidad, porque los propietarios tenían que dejar, a su vez, el piso en el que estaban alquilados. Marisol, que trajaba de teleoperadora, cobra 1.200 euros y se completan los ingresos familiares con la pensión de 600 euros de su madre.
Suscríbete para seguir leyendo
- La pedanía malagueña de solo 300 habitantes que celebra este domingo su Día del Pan Cateto con degustaciones, música en directo y paella a un euro: horario, programación y ubicación
- La nueva cafetería que acaba de abrir en Málaga con helados artesanos 100% sin gluten, sin azúcar y proteicos: los hacen cada día en su propio obrador
- El pueblo blanco de Málaga que celebra esta semana su Feria de San Antonio con actuaciones en directo, juegos populares y romería: horarios, fecha y toda la programación
- La playa de Málaga de arena oscura y poco oleaje que apenas nadie conoce a pesar de tener su propia 'Bandera Azul': está en el pueblo con mejor clima de Europa
- La Junta de Andalucía no pidió un informe previo a Costas para autorizar el nuevo restaurante del paseo marítimo de Pedregalejo
- Secuestro de una joven de 21 años en Campanillas: la Policía Local detiene a cuatro personas
- Este lunes se abre el plazo del sorteo de 91 viviendas protegidas de alquiler junto a la Universidad
- Detenidos tres hombres tras apuñalar en el cuello a un joven de 25 años en la Alameda de Colón