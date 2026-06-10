Marisol Troncoso: "Tenemos la vivienda del IMV pero no adonde ir hasta septiembre u octubre cuando terminen los pisos; y mañana es el desahucio"

Marisol Troncoso, acompañada por su hijo y una portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, acudió este miércoles al Instituto Municipal de la Vivienda, para completar la documentación que le da derecho a una vivienda adaptada en alquiler.

Se trata de una promoción municipal en construcción junto a la zona de expansión de la Universidad de Málaga, que estará finalizada para septiembre u octubre próximos, le informó ayer el propio alcalde, detalló esta vecina.

"Me dijo que mi madre de 95 años no iba a terminar en la calle"

Tras salir de la sede del IMV, Marisol Troncoso, de 66 años, informó a La Opinión de que, hasta la fecha, su familia no tiene ningún sitio donde vivir este verano, hasta la finalización de la promoción. "De aquí a septiembre u octubre son muchos meses y no tenemos adonde ir", manifestó a La Opinión.

Marisol Troncoso explicó que el alcalde, Francisco de la Torre, le llamó ayer, "y me dijo que no me preocupara, que mi madre María, que tiene 95 años, no se iba a quedar en la calle".

Marisol Troncoso y su familia, en el piso de calle Mauricio Pareto que ya han abandonado. / A.V.

Marisol vive con su madre, que está en silla de ruedas y tiene problemas respiratorios, su hijo Alejandro, con esquizofrenia y su hermano Ramón, jubilado, que recibe un euro de pensión.

Como informó La Opinión, Alejandro, el hijo de Marisol Troncoso, había sido el adjudicatario de la vivienda en construcción, en un sorteo del IMV realizado el 27 de octubre de 2025, aunque Marisol comentó a este diario que nunca fue notificada. Ayer, tanto el alcalde, Francisco de la Torre, como el concejal de Vivienda, Francisco Pomares, le informaron del resultado del sorteo, que La Opinión pudo comprobar.

Marisol Troncoso y su familia, con miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y el concejal Nico Sguiglia de Con Málaga el martes, en una rueda de prensa. / A.V.

Ahora, Marisol, que ha agradecido las gestiones de Francisco de la Torre y Francisco Pomares, confía en que el alcalde cumpla su promesa y le encuentre un sitio temporal en el que vivir.

Como informó La Opinión, Marisol y su familia han tenido que dejar la vivienda, tras 18 años pagando el alquiler con puntualidad, porque los propietarios tenían que dejar, a su vez, el piso en el que estaban alquilados. Marisol, que trajaba de teleoperadora, cobra 1.200 euros y se completan los ingresos familiares con la pensión de 600 euros de su madre.