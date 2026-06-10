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Los nuevos accesos al centro McArthurGlen de Málaga desde la autovía previstos para este verano se retrasan: esta es la nueva fecha prevista

La previsión a principios de año es que las obras de estos accesos estuvieran finalizadas durante esta temporada estival pero se prevé algo de demora por la complejidad de la obra

Una imagen del centro comercial McArthur Glenn de Málaga, junto a Plaza Mayor.

Una imagen del centro comercial McArthur Glenn de Málaga, junto a Plaza Mayor. / L. O.

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José Vicente Rodríguez

José Vicente Rodríguez

El centro comercial McArthurGlen Designer Outlet de Málaga, que acabar de arrancar su temporada de verano, continúa con los trabajos de mejora y ampliación de los accesos al área comercial desde la MA-21 con la colaboración del grupo de propietarios implicados en el proyecto de ampliación. La previsión a principios de este año 2026 es que las obras de estos accesos estuvieran finalizadas durante esta temporada estival. Sin embargo, según han explicado a este periódico fuentes cercanas al centro, la consecución de este hito podría sufrir algo de retraso.

El motivo es la complejidad de la obra, algo que, a pesar de los esfuerzos del contratista que la ejecuta, podría hacer que los trabajos se extendieran más allá del final del verano. "Es posible que sufra algo de demora y se finalice en el último trimestre del año", han comentado estas fuentes.

El presupuesto estimado de esta actuación es de 3,5 millones de euros. Esta nueva conexión con la autovía permitirá absorber aproximadamente el 20% del tráfico actual, mejorando la fluidez y accesibilidad al centro, situado junto a Plaza Mayor.

McArthurGlen Designer Outlet de Málaga cerró el ejercicio 2025 con un crecimiento del 9% en ventas y del 6% en afluencia, lo que le ha permitido alcanzar los 9,2 millones de visitantes. Desde su apertura en el año 2020, más de 40 millones de personas han visitado esta superficie, que sigue trabajando en su proyecto de ampliación, presentado en 2023.

Una vista del centro comerical McArthurGlen de Málaga, junto a Plaza Mayor.

Una vista del centro comerical McArthurGlen de Málaga, junto a Plaza Mayor. / L. O.

Estreno del horario de verano

La superficie comercial ha estrenado este mes de junio su tradicional horario de verano pasando a abrir todos los días hasta el 30 de septiembre (incluidos domingos y festivos) de 10.00 a 22.00 horas. Además, durante los meses de julio y agosto, se llevarán a cabo dos aperturas extraordinarias en jueves en las que este centro comercial permanecerá abierto hasta medianoche, acompañando al cliente con varias iniciativas a medida para animar la noche.

De cara a esta temporada estival, el centro incorpora nuevas zonas de sombra y sistemas de nebulización de agua que ayudarán a mantener un ambiente fresco "incluso en los días más calurosos" para "ofrecer una experiencia aún más cómoda y agradable" a los visitantes.

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Además, se ha reforzado la conectividad con un servicio de bus lanzadera directo desde los principales hoteles de Torremolinos, Benalmádena y Fuengirola.

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