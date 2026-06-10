El pequeño pueblo de Málaga de tan solo 300 habitantes que se llenará de charangas, pasacalles y conciertos este fin de semana con su feria: horarios, fechas y programación completa

Charangas, conciertos, degustaciones gratuitas, atracciones y actividades para toda la familia. Con esta amplia programación, el municipio malagueño de Pujerra celebra este fin de semana su fiesta más importante, la Feria en honor a San Antonio de Padua, que llenará la localidad de música en directo, bailes, ocio y convivencia desde este viernes y hasta el domingo.

A pesar de su reducido tamaño, con menos de 300 habitantes, Pujerra ha preparado una amplia programación para disfrutar de su feria grande, con comidas, actuaciones, pasacalles con gigantes y cabezudos, fuegos artificiales y su tradicional misa en honor a San Antonio de Padua, patrón de Pujerra.

Cohetes, campanas y merienda con chocolate y churros en Pujerra

De ese modo, las actividades arrancarán este viernes a las 17.00 horas con el tradicional lanzamiento de cohetes y el repique de campanas anunciando el comienzo de las fiestas en honor a San Antonio de Padua.

Pujerra se prepara para celebrar su tradicional Feria en honor a San Antonio de Padua / Ayuntamiento de Pujerra

Tras esto, se llevará a cabo a las 17.30 horas una merienda con chocolate y churros para todos los asistentes.

Gigantes, cabezudos, atracciones infantiles y elección de la Reina

A las 19.00 horas, por su parte, se celebrará un pasacalles con gigantes y cabezudos acompañados de la charanga 'Llena que nos vamos', a lo que seguirá a las 21.00 horas la apertura de las atracciones infantiles en calle Fuentes.

Los asistentes también podrán disfrutar a las 23.30 horas de bailes en la Plaza de la Iglesia con las Orquestas 'Arrayán' y 'Atrevida', tras lo que finalizará la jornada a las 00.00 horas con la elección de la Reina de las fiestas y sus Damas.

Diana, pasacalles y concierto de la Joven Orquesta Provincial

Esta feria continuará este sábado desde las 9.30 horas con la alegre diana y un pasacalles a cargo de la Charanga 'Llena que nos vamos'.

Pujerra se prepara para celebrar su tradicional Feria en honor a San Antonio de Padua / Ayuntamiento de Pujerra

Tras esto, a las 12.30 horas, se podrá disfrutar del concierto de música a cargo de la Joven Orquesta Provincial de Málaga en la Plaza de la Iglesia.

Feria de día, misa y procesión por San Antonio de Padua

Asimismo, a las 15.00 horas arrancará la feria de día en la Plaza de la Iglesia con la actuación de los grupos Rompolas y Malacay.

Ya por la tarde, a las 19.30 horas, se celebrará la tradicional misa en honor a san Antonio de Padua, tras lo que se producirá a las 20.00 horas la procesión acompañada de la Asociación banda de Música Municipal de Pujerra.

Música, atracciones y última jornada de feria en Pujerra

Como en la jornada anterior, las atracciones infantiles comenzarán su actividad a las 21.00 horas en calle Fuentes, mientras que a las 23.30 horas se disfrutará de una noche de bailes y música en la Plaza de la Iglesia de la mano de las orquestas 'Arrayan' y 'Atrevida'.

La última jornada de feria, la del domingo, comenzará a las 10.00 horas con la alegre diana y pasacalles a cargo de la charanga 'Llena que nos vamos'.

Aperitivo gratuito, feria de día y cierre con música en directo

Para disfrutar de la convivencia vecinal y la mejor gastronomía de la zona, los asistentes podrán degustar un aperitivo gratuito a las 14.00 horas en la Plaza de la Iglesia.

A las 15.30 horas, por su parte, comenzará la feria de día con los grupos 'Rompolas' y 'Malacay', mientras que a las 23.00 horas volverá a llenarse en lugar de baile y música, en esta ocasión con el grupo 'Virtual'.