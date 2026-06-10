PSOE, Por Andalucía y Con Málaga cargan contra el “tarifazo” del aparcamiento del Hospital Civil y acusan a Moreno Bonilla de “mercadear” con la sanidad pública

La oposición de izquierdas ha cerrado filas este miércoles contra las tarifas previstas para el nuevo aparcamiento provisional de los hospitales Civil y Materno. Durante una concentración convocada por trabajadores sanitarios a las puertas del Hospital Civil, representantes del PSOE, Por Andalucía y Con Málaga han denunciado que el modelo impulsado por la Junta de Andalucía supondrá un importante perjuicio económico tanto para los profesionales como para los usuarios de la sanidad pública.

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Mariano Ruiz, ha acusado al presidente andaluz, Juanma Moreno, de convertir el estacionamiento en un "impuesto a la enfermedad", con la "connivencia" del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre. Según ha defendido, acudir a un hospital responde a una necesidad básica y no puede convertirse en una fuente de ingresos a costa de pacientes y trabajadores.

Un incremento de más del 600% para los sanitarios

Ruiz ha denunciado que los profesionales sanitarios pasarán de abonar alrededor de 16 euros mensuales por aparcar a desembolsar cerca de 100 euros al mes. Un trabajador con turnos de 12 horas tendrá que pagar más de siete euros diarios para acudir a su puesto de trabajo, lo que supone un incremento superior al 600% respecto al sistema anterior. A juicio del portavoz socialista, este aumento representa un "castigo" para una plantilla sometida a jornadas rotatorias, guardias y turnos nocturnos.

El PSOE también ha cuestionado el reparto de plazas previsto en el nuevo estacionamiento. Aunque el recinto contará con unas 650 plazas, los socialistas aseguran que únicamente 163 plazas estarán reservadas para trabajadores con una tarifa reducida, pese a que la plantilla de ambos hospitales está formada por miles de profesionales. Ruiz adiverte de que esta situación provocará que muchos empleados queden fuera del sistema bonificado y tengan que asumir la tarifa ordinaria para poder estacionar.

Un "sablazo" para pacientes y acompañantes

Las críticas también se ha dirigido al impacto que las nuevas tarifas tendrán sobre pacientes y familiares. Según ha explicado el portavoz socialista, el precio previsto alcanzará los 1,36 euros por hora, una cantidad que calificó de "sablazo" para quienes se ven obligados a acudir al hospital durante varias horas o de forma recurrente.

El dirigente municipal recuerda que el proyecto fue presentado inicialmente como una mejora para el entorno hospitalario, pero considera que ha terminado convirtiéndose en una medida que penaliza económicamente a trabajadores y usuarios de la sanidad pública.

Por Andalucía denuncia que la sanidad se ha convertido en "la ley de la selva"

A las críticas se ha sumado el parlamentario andaluz de Por Andalucía, Ernesto Alba, quien ha asegurado que el "tarifazo" del aparcamiento forma parte de una estrategia más amplia de privatización y negocio en torno a la sanidad pública. Alba afirma que Moreno Bonilla ha convertido la sanidad pública en "la ley de la selva" y critica que, además de derivar servicios sanitarios a empresas privadas, ahora se pretenda hacer negocio con infraestructuras vinculadas a la atención hospitalaria.

El parlamentario ha recordado que las nuevas tarifas contemplan pagos de 1,36 euros por hora para pacientes y de 0,61 euros por hora para los profesionales sanitarios. Además, ha cuestionado que estas medidas lleguen en un momento en el que el poder adquisitivo de trabajadores y usuarios continúa deteriorándose. Por ello, exige al Gobierno andaluz que dé marcha atrás y atienda las reivindicaciones planteadas por los sanitarios concentrados ante el Hospital Civil.

Con Málaga acusa al PP de "convertir todo en negocio"

Por su parte, la coordinadora provincial de Izquierda Unida y portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas, ha acusado al Ejecutivo andaluz de "mercadear" con la sanidad pública y con los derechos laborales de los trabajadores. La edil ha criticado que el aparcamiento se ubique dentro de una infraestructura hospitalaria pública y denunció que la nueva tarifa multiplicará el coste que actualmente soportan los profesionales para estacionar sus vehículos. Según ha indicado, los trabajadores pasarán de pagar unos 80 céntimos al día a desembolsar, como mínimo, cinco euros diarios.

La portavoz de Con Málaga, Toni Morillas, en la concentración de los sanitarias frente al Hospital Civil / L.O.

Morillas sostiene, además, que resulta significativo que la primera actuación asociada al futuro macrohospital anunciado por la Junta sea la puesta en marcha de un aparcamiento privado que, a su juicio, permitirá que "unos pocos hagan negocio".

Durante la concentración también han participado la viceportavoz socialista, Carmen Martín, y el responsable de Movilidad del PSOE, Jorge Quero. Los distintos representantes políticos coincidieron en reclamar a la Junta de Andalucía la paralización de las nuevas tarifas, la apertura de un proceso de diálogo con los trabajadores y la adopción de medidas que garanticen plazas suficientes para atender las necesidades del personal sanitario y de los usuarios del complejo hospitalario.