El PSOE celebra que Antequera sea el municipio más beneficiado por las ayudas del Gobierno a agricultores y ganaderos

Una suma de 5.379 titulares de explotaciones agrarias de Málaga serán beneficiarios de los 58,6 millones de euros que el Gobierno inyectará en la provincia para dotar de ayudas a los agricultores y ganaderos que sufrieron las consecuencias del tren de borrascas ocurrido en los meses de enero y febrero. Una noticia que ha destacado esta mañana el secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, desde la comarca de Antequera, "la más beneficiada".

La comarca recibe el 68% de las ayudas del conjunto de la provincia, 39,8 millones de euros destinados a 3.445 titulares de explotaciones agrícolas y ganaderas. Así lo han expresado José Luis Ruiz Espejo, secretario general del PSOE de Antequera, y Manuel Lara, alcalde de Cuevas Bajas y diputado provincial. "Son ayudas récord. Nunca se habían recibido ayudas directas de este alcance para el sector primario en la provincia de Málaga", ha añadido Aguilar.

Halagos al "compromiso" del Gobierno central

El responsable socialista ha valorado "la agilidad, la rapidez y el compromiso" de sus compañeros del Gobierno de España en la tramitación de estas ayudas. "Esto demuestra que el Gobierno socialista está con el sector primario de Málaga, con los agricultores y agricultoras, pero además de verdad, con hechos, apoyándolos y haciendo que las ayudas lleguen ya a sus cuentas", ha afirmado.

El líder del PSOE malagueño ha aprovechado para cargar contra "otras administraciones" y comparar la celeridad en la respuesta del Ejecutivo central con las del Partido Popular de Juanma Moreno. "Mientras otras administraciones anuncian ayudas con mucha publicidad y todavía estamos esperando que se tramiten o que lleguen, el Gobierno de España ya las está ingresando al conjunto de los agricultores y agricultoras", ha señalado.

También ha aprovechado su intervención para recordar que el Consejo de Ministros ya ha aprobado 20,8 millones de euros para actuaciones de emergencia en la A-7 y la A-45, dos carreteras que fueron dañadas por el tren de borrascas. Para el PSOE de Málaga, "el compromiso" del Gobierno de España con Antequera y con la provincia en general es "incuestionable".

Unas ayudas "sin precedentes"

Ruiz Espejo ha destacado que estas ayudas "no tienen precedentes" por su importe, por el número de beneficiarios y por el respaldo que suponen para un sector clave como la agricultura y la ganadería. "Se han resuelto en un tiempo récord. En menos de seis meses se ha tramitado, resuelto y abonado una ayuda de estas características", ha apuntado.

Según se han detallado las ayudas, el municipio de Antequera es el que más recibe de toda la provincia, con 8,4 millones de euros para 562 agricultores y ganaderos. Esta cantidad representa el 14,5% del total provincial. El secretario general del PSOE de Antequera ha explicado que las ayudas oscilan entre los 5.000 y los 25.000 euros por titular, en función de los daños sufridos en las explotaciones. "Estas ayudas suponen un reconocimiento real al trabajo y al esfuerzo de los agricultores y ganaderos", ha insistido.

El alcalde de Cuevas Bajas ha defendido que estas ayudas evidencian "dos formas muy distintas de hacer política". "Mientras unos se dedican a hacer política de humo, el Gobierno socialista trabaja con hechos y da respuesta a las necesidades reales de la gente", ha destacado.