El pueblo de Málaga que acaba de abrir sus tres parques de agua gratuitos con chorros, cañones y juegos: ubicación y horarios de las atracciones

Los parques de agua se han convertido en los grandes favoritos de las familias malagueñas para que los niños disfruten del aire libre mientras se refrescan y combaten las altas temperaturas. Para ellos, existen en la provincia de Málaga una amplia variedad de estos parques acuáticos gratuitos, como los tres que ya se pueden visitar en la localidad de Casares.

Como cada año, este municipio ha puesto en marcha las tres instalaciones acuáticas con las que cuenta, perfectas para que los más pequeños jueguen entre sus chorros, lluvias artificiales, paraguas y una amplia variedad de juegos.

Ubicación de los parques acuáticos de Casares

Estos parques se sitúan en tres enclaves diferentes del municipio para intentar que la inmensa mayoría de los vecinos puedan participar de estas infraestructuras de diversión y frescor.

De ese modo, estos dispositivos se encuentran en la zona de Casares Costa, en Arroyo Parrilla, además de en Casares Pueblo, junto a las piscinas municipales.

El tercer entorno de atracciones de agua se localiza en el área de Secadero, en concreto, en la mítica calle Los Naranjos de la localidad.

Juegos de agua gratis durante todo el verano en Málaga

Las tres infraestructuras, que cuentan con toda clase de juegos, dispositivos y chorros de agua, son de acceso completamente libre y gratuito, y estarán disponibles durante todo el verano de lunes a domingo de 10.30 a 20.00 horas.

Para evitar el consumo excesivo de agua, estas atracciones disponen de botones con temporizador que accionan los propios niños cuando quieren hacer uso de las instalaciones, mientras que el suministro de agua se va reutilizando para evitar su desperdicio.

Además, para garantizar su seguridad, el entorno dispone de un suelo antideslizante, además de zona de sombraje para disfrutar con calma del entorno.

Zonas de sombra, césped artificial y parques infantiles

De igual modo, estos parques tienen a su alrededor zona de césped artificial para que las familias puedan hacer un pícnic o relajarse al aire libre, así como parques infantiles con distintas atracciones para quienes prefieran jugar fuera del agua.

Unas infraestructuras que ya están en marcha desde esta semana y que, durante sus años de trayectoria, han conseguido conquistar a las familias que acuden a sus instalaciones, que aseguran que es un entorno "innovador y muy bien diseñado".

La valoración de las familias sobre los parques de agua de Casares

"Es un espacio seguro y muy entretenido donde los niños pueden jugar mientras disfrutan del ambiente acuático. Perfecto para familias que buscan una actividad diferente cerca de la costa", recalcan sus usuarios a través de las reseñas del parque.

Parque de agua de Casares / Ayuntamiento de Casares

Además, aseguran que es una idea "muy acertada" perfecta para "todos los públicos"y "sin riesgo para los niños". "Les permite disfrutar muchísimo", añade otro usuario sobre estos parques que ya se pueden visitar en el municipio malagueño.