Las reservas de casas rurales para verano en Málaga se disparan por la incertidumbre internacional: "Muchos españoles están pensando quedarse cerca de casa"

La incertidumbre internacional motivada por la crisis bélica en el Golfo Pérsico y la subida de precios ya está teniendo "repercusiones claras en el turismo", según la plataforma Ruralidays.com, que detecta una gran subida de las reservas de casas rurales en Málaga para este verano. La mayor subida porcentual corresponde a la demanda de los turistas nacionales. Entre junio y septiembre, las estancias de españoles en el interior de la provincia crecerán un 36%, ha señalado este miércoles el cofundador de Ruralidays, Félix Zea.

"Muchos españoles están pensando quedarse este verano cerca de casa por la situación internacional", explica.

Ruralidays añade que a nivel internacional la tendencia mantiene "la misma tónica", diferenciando entre "mercados emisores consolidados", que son los que aportan la mayoría de los visitantes en el turismo rural; y los "emergentes", que comienzan a descubrir el destino Andalucía en general. Precisamente, son los segundos los que crecen "con más fuerza", aunque su aportación al número de reservas totales sea todavía menor.

Portugal, Austria y Finlandia doblan la demanda

Es el caso de Portugal, que se incrementa un 204% (de media en Andalucía); seguido de Austria (195%); Finlandia (100%); Suecia (62%); República Checa (60%); Suiza (44%); Noruega (44%); Canadá (42%); Irlanda (24%) y Estados unidos (14%).

En el lado de los mercados habituales, también aumentan de forma considerable las reservas procedentes de Países Bajos (17%); Alemania (16%) y Reino Unido (4%). En este caso, solo hay dos países que han reducido su demanda: Francia (-12%) y Bélgica (-7%).

Piscina y equipamientos de ocio, lo más demandado

Las casas más demandadas, y que se han reservado con los precios medios más elevados, son aquellas que ofrecen piscina y otros equipamientos de ocio; con grandes espacios en el exterior y situadas principalmente en municipios cercanos y bien comunicados con la costa.

Una casa rural en la provincia de Málaga, en una imagen de laplataforma Ruralidays. / L. O.

"El pasado marzo observamos claramente un cambio de tendencia, con un mayor número de reservas hacia el destino Andalucía en general. En abril y en mayo se han seguido registrando crecimientos, pero más moderados, por el temor de algunos potenciales visitantes procedentes de países más lejanos a si habrá queroseno para los aviones este verano", asegura Félix Zea.

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