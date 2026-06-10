Profesionales sanitarios protestan contra las “abusivas tarifas” del nuevo aparcamiento del Hospital Civil de Málaga: “Nos parece un atraco”

Trabajadores del Hospital Civil y del Hospital Materno Infantil de Málaga se han concentrado este miércoles frente a la entrada de las antiguas Urgencias del Civil para protestar contra "las abusivas tarifas” del nuevo aparcamiento provisional, que han generado malestar e indignación tanto entre los profesionales sanitarios como los usuarios.

“Hemos hecho el cálculo de que un profesional que venga a trabajar de lunes a viernes le saldría cercano los 100 euros al mes, cosa que nos parece un atraco”, ha afirmado Juan Ignacio Anguita, delegado del Sindicato de Enfermería Satse y presidente de la Junta Personal del Hospital Regional Universitario de Málaga, que ha sido quien ha convocado la protesta.

Anguita ha explicado que los problemas para aparcar en la zona se han agravado desde que comenzaron las obras del nuevo Hospital Virgen de la Esperanza el pasado mes de febrero y que están incidiendo en la atención a los pacientes por las “enormes dificultades” de llegar al puesto de trabajo y poder dar un relevo al personal saliente, provocando retrasos en el inicio de consultas, intervenciones quirúrgicas o pruebas complementarias.

Nuevas tarifas: de 0,8 céntimos a 100 euros al mes

No obstante, ha subrayado que "la gota que ha colmado el vaso" y que “ha terminado de encender los ánimos de los profesionales” fue un correo recibido el pasado día 3 de junio en el que se informaba de las condiciones de uso de las plazas de garaje del nuevo aparcamiento provisional, cuya apertura está prevista próximamente.

Concentración en el Hospital Civil de Málaga por las nuevas tarifas del parking provisional. / A.T.

Entre ellas, destacan las nuevas tarifas, clasificadas como “abusivas” por los trabajadores y usuarios. “Solo hay que hacer la comparativa sobre los precios que había antes y ahora”, ha subrayado Anguita. “Para el usuario a pie era 1,5 euros al día y en el caso de los profesionales con bono descuento era de 0,8 euros al día. Nadie se quejaba de esos precios. Ahora lo coge una empresa privada y los precios pasan a ser para el usuario de a pie de 1,36 euros la hora”. En el caso de los trabajadores bonificados pasará a costar 0,61 euros la hora.

Solo 163 plazas reservadas para profesionales

Otro de los motivos de indignación ha sido la oferta de plazas con descuento para los profesionales. Según ha detallado el presidente de la Junta de Personal, la empresa que gestiona el espacio ha informado de que solo las 1.000 primeras solicitudes de profesionales podrán acceder a una bonificación por ser trabajador del hospital, pero con un límite de 163 plazas ocupables al día.

Anguita considera que esa cifra es “ridícula” para los alrededor de 3.500 trabajadores que prestan servicio entre el Hospital Civil y el Materno Infantil. “A partir del profesional número 164, le pasa a costar 1,5 euros la hora”, ha remarcado.

Concentración en el Hospital Civil de Málaga por las nuevas tarifas del parking provisional. / A.T.

“Estamos hablando de gente que viene porque está enferma y no le queda otro remedio, y de profesionales que tienen que acudir a trabajar”, ha subrayado Anguita, que defiende que el aparcamiento de un hospital público debe ser gratuito tanto para los trabajadores como para los pacientes.

Los profesionales exigen parking gratuito y sin limitaciones

“No nos vamos a rendir”, ha advertido el presidente de la Junta de Personal, que ha anunciado nuevas movilizaciones si no hay cambios. “Queremos un parking gratuito y sin ningún tipo de límite”, ha insistido.

“Los primeros metros cuadrados que se han construido ya son privatizados. Y estamos hablando de un parking provisional” ha criticado Anguita, advirtiendo de que "cuando sea el definitivo, que es techado y que requiere más costos, los precios pueden ser lo que quiera la empresa".

‘Soy un paciente y no un cliente’ y ‘Manos arriba, esto es un atraco’, han sido algunas de las consignas coreadas por los trabajadores y usuarios que han acudido a la concentración, que, según los convocantes, ha reunido a cerca de medio millar de personas. Apoyando a los trabajadores han estado también representantes políticos de PSOE, Por Andalucía y Con Málaga.

Desde la Junta de Personal exigen al Servicio Andaluz de Salud (SAS) que tome las medidas necesarias para facilitar un número mucho mayor de plazas para profesionales y gratuitas, así como “su implicación directa en buscar alternativas que mejoren este grave problema”.