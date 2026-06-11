El Gobierno licita las obras de urbanización para las 1.362 VPO de alquiler en los terrenos de Buenavista en Málaga

El consejo rector de Casa 47, la nueva empresa pública de alquiler asequible del Gobierno de España, ha licitado las obras de urbanización del sector residencial de Buenavista, que permitirá la construcción de hasta 1.362 viviendas destinadas al alquiler de vivienda protegida. Según ha publicado este jueves el Boletín Oficial del Estado (BOE), las obras salen a concurso con un valor estimado de 27,9 millones de euros más IVA, lo que arroja un importe de 33,6 millones. La duración del contrato de ejecución de obras es de 24 meses.

Las obras que se contemplan en el proyecto de urbanización, según se recoge en la memoria justificativa del proyecto, incluyen tanto los capítulos necesarios para la ejecución de la urbanización interior del sector (acceso rodado, red viaria, redes de abastecimiento, riego, saneamiento, canalizaciones eléctricas y de telefonía, jardinería y mobiliario urbano), como los necesarios para materializar las obras exteriores para conexión con los servicios generales de la ciudad. Además de los capítulos de gestión de residuos y de seguridad y salud.

También se incluye el de medidas ambientales, ya que el proyecto de urbanización ha sido diseñado considerando no sólo aspectos técnicos y funcionales, sino que se han contemplado aspectos de prevención y corrección respecto al impacto ambiental previsible.

Plazo de presentación y duración de obras

El plazo de presentación de ofertas de las obras licitadas por Casa 47 estará abierto hasta el día 29 de junio a las 13.00 horas. El objeto del contrato está definido como 'Obras de Urbanización de la Actuación Residencial Buenavista PA-T.2, en Málaga'.

A nivel técnico, la clasificación empresarial solicitada a los licitadores es A2-4-Explanaciones (superior a 840.000 euros e inferior o igual a 2.400.000 euros) G4-6-Con firmes de mezclas bituminosas (superior a cinco millones de euros)

El plazo previsto en el proyecto para el desarrollo de los trabajos es de 20 meses. No obstante, la memoria indica que se propone un plazo de ejecución de 24 meses al ser necesario "obtener autorizaciones al inicio y conformidades de las diferentes compañías suministradoras, así como del resto de los servicios técnicos municipales con competencia en dichas obras y demás organismos afectados, previamente a la finalización de éstas, y considerando además el control arqueológico necesario durante la ejecución de los movimientos de tierras".

Terrenos de Buenavista. En amarillo, el suelo con uso residencial / L.O.

La publicación en el BOE se produce después de que el pasado 19 de mayo el Consejo de Ministros autorizara la licitación de las obras de urbanización del sector, un paso administrativo necesario para activar la fase de ejecución material de un ámbito que ya contaba con el visto bueno urbanístico previo por parte del Ayuntamiento. La decisión del Gobierno llegó después de que el pasado 5 de mayo se aprobara el Proyecto de Urbanización del sector por parte del Ayuntamiento, lo que supuso la validación técnica definitiva de una actuación considerada una de las principales bolsas de suelo para vivienda protegida en la capital malagueña.

Un desarrollo estratégico en el oeste de la ciudad

El ámbito de Buenavista se sitúa al oeste del núcleo urbano de Málaga, en una de las principales zonas de expansión residencial de la ciudad y con especial conexión con el entorno de Teatinos. En total, el sector abarca una superficie de 27,24 hectáreas y se plantea como un nuevo barrio de intensidad edificatoria media, con una mezcla de usos residenciales y espacios públicos. La actuación prevé la creación de 14 parcelas residenciales, además de una completa estructura urbana con una red viaria de 108.206 metros cuadrados y cerca de 49.000 metros cuadrados de zonas verdes.

El diseño urbanístico incorpora también equipamientos públicos y una planificación orientada a la integración del nuevo ámbito en la trama urbana existente, con especial atención a la conexión con los barrios colindantes y a la continuidad de los espacios peatonales.

El proyecto de urbanización de Buenavista se ha planteado bajo criterios de sostenibilidad ambiental, incluyendo medidas de gestión eficiente del agua, reducción del impacto ambiental del desarrollo urbano y fomento de la movilidad activa. La planificación contempla la priorización de itinerarios peatonales y ciclistas, así como la integración de espacios verdes como elementos estructurales del nuevo barrio, con el objetivo de favorecer un modelo urbano más equilibrado y menos dependiente del vehículo privado.

1.362 viviendas asequibles con carácter permanente en Buenavista

El desarrollo residencial permitirá la construcción de hasta 1.362 viviendas asequibles destinadas al alquiler, que se integrarán de forma permanente en el parque estatal de vivienda asequible. Estas viviendas no tendrán un carácter temporal, sino que pasarán a formar parte de forma estable del parque público gestionado por Casa 47, un organismo que actúa en todo el ciclo residencial: desde la disposición del suelo y la urbanización, hasta la edificación, entrega de llaves y gestión de los inmuebles.

El objetivo de este modelo es garantizar una oferta estable de vivienda asequible en mercados especialmente tensionados como el de Málaga, donde el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales desafíos sociales y urbanos.

Parte del Plan de Vivienda Asequible

La actuación en Buenavista se integra dentro del Plan de Vivienda Asequible impulsado por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, que busca incrementar de forma estructural el parque público en distintas ciudades españolas con alta presión residencial.

En el caso de Málaga, el desarrollo de este nuevo ámbito se considera una de las intervenciones más relevantes en materia de vivienda protegida por su escala, su ubicación estratégica y su capacidad para generar un nuevo barrio completo en una de las principales áreas de crecimiento de la ciudad.