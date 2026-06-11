Dekra potencia su presencia en España, con su hub del PTA de Málaga en posición destacada, y prevé ingresos de 140 millones en 2030

La multinacional Dekra, que tiene gran presencia y actividad en Málaga a través de su hub en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), ha presentado sus resultados de 2025 en España y sus principales líneas de crecimiento para los próximos años, en una etapa marcada por el refuerzo de su posición dentro del grupo, la expansión territorial de su red de ITV y el desarrollo de capacidades vinculadas a la confianza digital y la sostenibilidad. La compañía cerró el ejercicio con más de 1.000 empleados en España y una inversión en 2025 y 2026 de más de 19 millones de euros. La actividad de ITV registró un crecimiento del 30% respecto a 2024 y el área de ciberseguridad avanzó un 56%, reflejando el "peso creciente" de las áreas que sostienen la estrategia de Dekra en el mercado español.

"El resto de las actividades se mantiene en un nivel sólido en un contexto marcado por las tensiones internacionales y la transformación del mercado de la automoción", señala la empresa, que tiene al malagueño Fernando Hardasmal como vicepresidente ejecutivo.

La compañía afronta los próximos años con una estrategia de crecimiento mixto, que combina el impulso orgánico de sus líneas de negocio actuales con operaciones inorgánicas que permitan acelerar su expansión. En el ámbito orgánico, el objetivo de la compañía es superar los 140 millones de euros de ingresos en el horizonte de 2030, lo que supondría un crecimiento del 40% respecto a 2026, manteniendo una rentabilidad superior al 15%. En crecimiento inorgánico, y condicionado por la disponibilidad del mercado, se plantea unos ingresos de 200 millones, respaldados por una capacidad de inversión superior a 50 millones.

"España es uno de los mercados europeos más dinámicos para Dekra y ocupa una posición relevante dentro del grupo, tanto por su peso actual como por su potencial de desarrollo. Nuestras prioridades para los próximos mese son acelerar la capilaridad territorial, especialmente mediante el desarrollo y la consolidación de la red ITV, y reforzar nuestras capacidades en transición energética y ciberseguridad, con especial foco en servicios de certificación y conformidad”, afirma el respoble de Dekra en España, Alberto Da Silva.

Dekra tiene más de 500 trabajadores en el PTA de Málaga

En el caso de Málaga, Dekra ya cuenta en el PTA con uno de los centros de ensayos y certificación más avanzados de Europa, donde 500 profesionales trabajan para sectores como la automoción, las telecomunicaciones, el aeroespacial o la salud. En noviembre del año pasado, además, abrió un nuevo laboratorio de ciberseguridad para semiconductores y productos digitales que arrancó con 40 profesionales y cuya previsión es superar el centenar de personas en los próximos cinco años.

El laboratorio de ciberseguridad que la compañía Dekra abrió hace unos meses en el PTA de Málaga. / Gregorio Marrero

En el ámbito tecnológico, Dekra España refuerza su papel en confianza digital con un enfoque integral que evalúa el producto, el software, la infraestructura y, cada vez más, los modelos de inteligencia artificial que intervienen en sistemas conectados. La compañía afirma que la confianza digital no se certifica por partes.

"La confianza digital no se certifica a trozos: un dispositivo conectado, la app que corre sobre él, la nube que lo sostiene y el modelo de inteligencia artificial que decide por detrás forman una sola cadena, y esa cadena sólo es tan fiable como su eslabón más débil. Por eso apostamos por un enfoque íntegro, capaz de evaluar el producto, el software, la infraestructura y, cada vez más, la inteligencia que los gobierna", ha afirmado el director general de Dekra en Málaga, Alejandro Torrecilla.

Alejandro Torrecilla, director general de Dekra, compañía premiada por La Opinión de Málaga el año pasado. / Álex Zea

En 2025, el principal crecimiento en el ámbito de testing&certification se produjo en las verticales de automoción y aeroespacial y defensa, con avances de dobles dígitos. En servicios, la seguridad digital fue el área con mayor crecimiento, de un 56% hasta los siete millones de euros, destacando la certificación de dispositivos bajo RED-DA, el Delegated Act de ciberseguridad de equipos radio, con más de 450 dispositivos certificados; la evaluación de dispositivos móviles, donde DEKRA se cuenta con el mayor número de proyectos MDSCert del mundo; y las certificaciones FIPS 140-3, módulos criptográficos, ámbito en el que la compañía se situó como la entidad que más certificaciones de este tipo emitió a nivel mundial en el primer trimestre de 2026.

Entre otros, Dekra ha certificado dispositivos de empresas como Oppo, Philips, Sony y Zebra, y aplicaciones como LetsVPN o Rakuten.

Dekra, acreditada de la UE para certificar sistemas biométricos de IA, con su hub del PTA de Málaga involucrado

La compañía ha sido uno de los primeros organismos acreditados para evaluar sistemas biométricos de inteligencia artificial bajo el EU AI Act (un proecto en el que está invlucrado el hub de Dekra del PTA de Málaga), ha emitido la primera certificación EUCC de toda la Unión Europea y ha realizado la primera evaluación SESIP de máximo nivel del mundo sobre un hipervisor de Google. Estos tres hitos comparten una misma intención estratégica: prepararse para los esquemas que serán exigencia mañana antes de que lo sean. En el ámbito de la sostenibilidad, Dekra también ha apostado por el desarrollo de servicios alrededor de la nueva regulación de certificación de baterías, con la implementación de un organismo notificado de certificación de baterías.

"Certificamos dispositivos y coches conectados, evaluamos aplicaciones móviles que usan millones de personas, auditamos servicios en la nube de grandes tecnológicas de referencia y certificamos módulos criptográficos y chips que protegen sus comunicaciones. Puesto en perspectiva, hablamos de tecnologías, productos y sistemas que ya forman parte de la vida cotidiana de millones de personas en todo el mundo", ha recordado Torrecilla.

España, uno de los mercados más dinámicos para Dekra

España se consolida como uno de los países europeos "más dinámicos" para Dekra, con una una posición "relevante" en la organización. La compañía vincula su evolución en España a tres grandes tendencias que marcarán la agenda hasta 2030: transición ecológica y energética, transformación digital e inteligencia artificial y la confianza digital.

Sobre esta base, Dekra articula su hoja de ruta en torno a tres pilares estratégicos: Mobility, Digital Trust y Sustainability, alineados con los retos a los que se enfrenta el sector TIC (Testing, Inspection, Certification).