La EMT de Málaga modifica la línea 25 y suprime el servicio de la L: qué cambia a partir de este lunes

Cambios en las líneas de autobuses de Málaga. La Empresa Malagueña de Transportes (EMT) modificará el recorrido y a las paradas de la línea 25, además de la supresión del servicio de la línea L y la incorporación de cambios en la línea 23, que conecta el centro con el Parque Cementerio.

A partir del próximo 15 de junio, la línea 25, que une Paseo del Parque, Campanillas y Maqueda, modificará su recorrido. El nuevo itinerario pasará por el interior de la Universidad de Málaga, de manera que el trayecto quedará de la siguiente forma.

El recorrido en sentido Paseo del Parque-Santa Rosalía partirá desde el Paseo del Parque y continuará por la Alameda Principal, avenida de Andalucía, plaza de Manuel Azaña, avenida Gregorio Prieto, bulevar Louis Pasteur, Facultad de Derecho, Facultad de Medicina, de nuevo por el bulevar Louis Pasteur, Doctor Ortiz Ramos, Ingenierías, Andalucía Tech, Marcelino Camacho, Parque Cementerio, Los Asperones 2, Vallejo, Pilar del Prado, José Calderón, avenida Juan López Peñalver, Severo Ochoa, Escuela Agrícola, Maqueda y Miranda, hasta finalizar en Santa Rosalía, en Loma del Campo.

En sentido contrario, con salida desde Santa Rosalía, el itinerario pasará por Escuela Agrícola, Severo Ochoa, avenida Juan López Peñalver, José Calderón, Pilar del Prado, Vallejo, Los Asperones 2, Parque Cementerio, Marcelino Camacho, Andalucía Tech, Ingenierías, Doctor Ortiz Ramos, bulevar Louis Pasteur, Facultad de Filosofía y Letras, de nuevo por el bulevar Louis Pasteur, Gregorio Prieto, plaza de Manuel Azaña, avenida de Andalucía y Alameda Principal, antes de finalizar en el Paseo del Parque, a la altura de la plaza del General Torrijos.

Suspensión de la línea L y cambios en la línea 23

La línea L, que une la UMA con la Ampliación del Campus de Teatinos, dejará de prestar servicio. Además, la línea 23 hará uso de las nuevas paradas del CTM, el Centro de Transportes de Mercancías.

Esta línea conecta el Paseo del Parque, a la altura del Ayuntamiento de Málaga, con el Parque Cementerio, con paradas en el barrio de la Trinidad, Carlos Haya y el Hospital Regional.