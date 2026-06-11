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La familia desahuciada hoy en Málaga recibe un alojamiento temporal: "Por lo menos no nos vamos a la calle"

El alcalde cumple su promesa y Marisol Troncoso, su madre de 95 años, su hijo y su hermano reciben, en el último momento del desahucio, el ofrecimiento de los servicios sociales del Ayuntamiento de un alojamiento temporal de un hostal en Málaga

María, de 95 años, saluda este jueves emocionada tras salir de su piso de alquiler estos últimos 18 años. Detrás, su hija Marisol Moscoso.

María, de 95 años, saluda este jueves emocionada tras salir de su piso de alquiler estos últimos 18 años. Detrás, su hija Marisol Moscoso.

Alfonso Vázquez

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Alfonso Vázquez

Alfonso Vázquez

Final feliz, esta vez sí, para Marisol Troncoso y su familia. En la mañana de este jueves, con la presencia en su piso en alquiler en calle Mauricio Moro del personal del juzgado, el cerrajero y los agentes de la Policía Nacional para desahuciarlos, recibieron el ofrecimiento de los servicios sociales del Ayuntamiento de un alojamiento temporal en un hostal de Málaga capital.

"Por lo menos no nos vamos a la calle", comentó aliviada Marisol, de 66 años, que desde hace 18 años vivía de alquiler con María, su madre de 95 años, su hijo Alejandro, de 39 años y con esquizofrenia y su hermano Ramón, de 68, que solo cobra un euro de pensión. El ofrecimiento municipal es la plasmación de la promesa que el alcalde, Francisco de la Torre, le hizo el pasado martes por teléfono a Marisol, que mantiene a su familia con los 1.200 euros que cobra por su trabajo como teleoperadora, además de los 600 que recibe su madre.

La familia de Marisol Troncoso, este jueves, en la rueda de prensa previa al desahucio.

La familia de Marisol Troncoso, este jueves, en la rueda de prensa previa al desahucio. / A.V.

La vivienda municipal que recibirán, tras el sorteo de 2025

Como informó La Opinión, el alojamiento temporal enlazará con una vivienda municipal en alquiler, de una promoción del IMV en la zona de expansión de la Universidad, que se entregará en septiembre u octubre de este año, y que la familia había recibido por sorteo el pasado 27 de octubre de 2026, algo que le comunicaron el martes tanto Francisco de la Torre como el concejal de Vivienda Francisco Pomares. El concejal de Vivienda informó que, según el índice de cada inquilino, los precios de alquiler tendrán una horquilla entre

Marisol Troncoso explicó a este diario que solicitó la vivienda, adaptada y de dos dormitorios, a nombre de su hijo y que por las múltiples gestiones en busca de un piso de alquiler, ni comprobó el sorteo ni recibió ninguna "notificación" del IMV.

Alejandro, con su abuela María y su madre, Marisol Troncoso, poco antes de que se produjera el desahucio y el ofrecimiento municipal.

Alejandro, con su abuela María y su madre, Marisol Troncoso, poco antes de que se produjera el desahucio y el ofrecimiento municipal. / A.V.

El desahucio de esta familia, hijos de españoles que emigraron a Venezuela, no se debe a ningún impago, dado que siempre estuvieron al corriente en los 18 años que han vivido en el piso; sino a que su casero, a su vez, debía dejar su vivienda en alquiler. Después de dos años y medio con el freno a los desahucios, en los que trató de forma infructuosa de encontrar una vivienda en Málaga acorde su sueldo, una vez levantado el 'escudo social' en el Congreso el desahucio siguió su curso.

Como informó este periódico, la vecina llegó a intervenir en el pleno del Ayuntamiento del pasado mes de mayo, para exponer su caso y rogar una ayuda al Ayuntamiento.

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Ahora, Marisol, que estaba de baja por depresión, y su familia, mucho más aliviados, muestran las primeras sonrisas después de muchas semanas de tensión. El alcalde, Francisco de la Torre, le contestó: «Tenga la seguridad de que no le dejaremos solos. Haremos todo lo posible para que tenga esa vivienda en alquiler».

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