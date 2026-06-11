FERIA
El famoso pueblo de Málaga que tendrá atracciones infantiles, concurso de repostería y fiesta de la espuma para celebrar su Feria de San Antonio
Estas fiestas que se extenderán hasta el domingo contarán con una misa y procesión en honor al patrón
Fiestas infantiles, degustaciones de arroz, atracciones, bailes y actividades para toda la familia. Así celebra esta semana la barriada de la Dehesa de Ronda su tradicional Feria de San Antonio, que arrancó sus actividades este miércoles y continuará con toda clase de iniciativas hasta el domingo.
Unas fiestas que se celebrarán en la mítica barriada rondeña que llenará la zona de un ambiente festivo único repleto de bailes, actuaciones musicales y concursos de repostería.
Yincana, Día del Niño y concurso de repostería
Una programación que comenzó este miércoles a las 19.00 horas con la yincana 'El Desafío San Antonio' en el pabellón Cristóbal Guerrero y que seguirá este jueves con el 'Día del Niño', en la que se podrá disfrutar de las atracciones instaladas en el lugar a un precio reducido.
Las actividades continuarán este viernes a las 18.00 horas con el concurso de repostería 'Conchi Llopis', tras lo que se llevará a cabo a las 20.00 horas la presentación de las aspirantes a reina y dama juvenil en el centro cívico María Matilde Schemm.
Baile, trofeos y degustación de arroz a precios populares en Ronda
Tras esto, se celebrará a las 22.00 horas el inicio del baile amenizado por el trío Virtual, mientras que a las 23.00 horas será la entrega de trofeos de fútbol.
Uno de los momentos más esperados de la jornada se producirá este sábado a las 14.00 horas con la degustación de arroz con bebida a precios populares.
Misa, procesión y nombramientos en honor a San Antonio
Posteriormente, a las 18.30 horas, se llevará a cabo la tradicional misa en honor a San Antonio de Padua, mientras que la salida procesional de San Antonio por la barriada se producirá a las 19.30 horas.
A las 22.00 horas será el inicio del baile amenizado por el trío Virtual, a las 23.00 horas se celebrará el nombramiento del socio de honor y, a las 00.00 horas, el nombramiento de reina de la fiesta y sus damas.
Fiesta de la espuma y cierre infantil de la feria
El último día de la feria, el domingo, comenzará a las 13.00 horas con la apertura de la barra, mientras que a las 17.00 horas se llevará a cabo la fiesta de la espuma 'Yohara'.
La programación de estas fiestas clausurará a las 19.00 horas con el fin de fiesta infantil amenizado por 'Andén Mágico-Marcos'.
"Es uno de los eventos más tradicionales del calendario festivo rondeño que volverá a reunir a vecinos y visitantes en torno a la convivencia, la cultura popular y las tradiciones del barrio", señala al respecto el Ayuntamiento de Ronda sobre esta actividad organizada por la asociación de vecinos de la zona, la Hermandad de la Pollinica y el programa Eracis+, además de la colaboración del Consistorio de Ronda.
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