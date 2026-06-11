La Junta inyecta más de 22,5 millones para servicios de atención temprana en Málaga: en torno a 615 niños estarían en lista de espera

La Junta de Andalucía ya ha adjudicado parte de los más de 22,5 millones de euros de prestación para los servicios de Atención Temprana (CAIT) en la provincia de Málaga, un contrato dividido en 53 lotes distribuidos en diferentes centros destinados a atender a menores de seis años con trastornos del desarrollo o riesgo de padecerlos. La nueva convocatoria llega después de que el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía estimara varios recursos contra los pliegos de la anterior licitación, obligando a su anulación y a la elaboración de un nuevo expediente. El coste fijado para cada sesión son 30,13 euros.

En torno a 8.426 menores podrían presentar trastornos del desarrollo o estarían en riesgo de presentarlos en la provincia, según la propia memoria justificativa del contrato, y 615 niños y niñas estaban en lista de espera para recibir atención especializada a fecha de 2024, cuando se puso en marcha el trámite de la prestación. La Junta de Andalucía prevé ampliar la capacidad del nuevo concierto social de Atención Temprana en Málaga tras reducirse parte de las competencias delegadas al Ayuntamiento de Vélez-Málaga.

La prestación alcanzaría a la mitad de los menores

Este nuevo modelo permitirá atender a 3.865 menores en toda la provincia mediante un total de 373.920 sesiones terapéuticas, con una cobertura estimada del 45% de la población potencialmente susceptible de recibir este servicio. De los 53 lotes previstos, dos son específicos TEA y se localizan en Antequera y en Málaga capital. En Málaga la prestación del servicio de Atención Temprana se complementa con la delegación de la competencia de la prestación del servicio de Atención Temprana en los Ayuntamientos de Vélez-Málaga (que se mantiene, aunque con un menor número de sesiones) y Alhaurín el Grande, con lo que de manera conjunta la atención alcanzará al 50% de la población diana de la provincia de Málaga, la mitad de los menores que potencialmente podrían requerir de esta atención.

La nueva licitación incorpora además una revisión de los costes económicos del servicio tras la entrada en vigor del nuevo convenio colectivo del sector. La Junta de Andalucía explica en la memoria justificativa que ha tenido que rehacer los cálculos del contrato para adaptarlos a la actualización salarial de los profesionales de los Centros de Atención Infantil Temprana (CAIT), así como al incremento de complementos y cotizaciones sociales. Estos cambios han obligado a modificar el precio de licitación con el objetivo de garantizar la viabilidad económica de las entidades que prestan el servicio.

La documentación también revela cambios en los criterios de adjudicación después de que el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales estimara varios recursos contra los pliegos iniciales.