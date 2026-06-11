Leticia Fernández, la mejor nota de Selectividad 2026 en Málaga con un 13,98: "Lo he dado todo por la carrera de mis sueños"

Leticia Fernández Bautista, estudiante del IES Guadalpín de Marbella, ha obtenido la nota más alta de la Selectividad 2026 en Málaga. La alumna ha alcanzado una calificación final de 13,98 sobre 14, rozando la puntuación máxima posible en las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU).

Su nota final, un 13,98, la deja a solo dos centésimas del 14, la puntuación máxima que puede obtener un estudiante en el proceso de acceso universitario. Un resultado que, reconoce, no esperaba pese a haber salido satisfecha de los exámenes: "No me lo esperaba. Sabía que me había salido bien, pero de ahí a ser la mejor… no", admite.

La alumna del IES Guadalpín tiene claro cuál será su próximo objetivo: estudiar el doble grado de Física y Matemáticas en Granada. "Lo he tenido claro desde pequeña", asegura.

Para conseguirlo, Leticia reconoce que este último curso ha sido especialmente exigente: "Segundo de Bachillerato ha sido intenso, sobre todo por la carga de trabajo. He estado dándolo todo para poder acceder a la carrera de mis sueños".

Su preparación comenzó en septiembre y se prolongó hasta mayo, con una rutina constante de estudio: "Estudiaba cuatro o cinco horas diarias, salvo los viernes por la tarde, que eran sagrados", cuenta la joven.

De cara al futuro, Leticia apunta a la investigación como una posible salida profesional, aunque prefiere no cerrarse puertas todavía: "Me gustaría dedicarme a la investigación, pero ahora mismo no me cierro a otras opciones".

Un 10 en Bachillerato y en la PAU

La estudiante marbellí ha firmado un expediente académico impecable, con un 10 en Bachillerato y otro 10 en la fase de acceso de la PAU. A ello se suman sus resultados en las asignaturas de admisión, donde ha conseguido un 10 y un 9,90, notas que le han permitido situarse como la alumna con mejor calificación de la provincia en esta convocatoria ordinaria de junio.

Más de 9.500 alumnos se presentaron a la PAU en Málaga

La publicación de las notas de la PAU 2026 en Málaga llega después de que más de 9.500 alumnos malagueños se presentaran a las pruebas en la provincia. En la convocatoria ordinaria de junio, el 91,33% de los estudiantes ha aprobado, con una nota media de 6,226 en la prueba.

Con su calificación de 13,98, la alumna del IES Guadalpín de Marbella podrá optar a los grados universitarios con notas de corte más exigentes. La preinscripción universitaria en Andalucía se realiza a través del Distrito Único Andaluz, donde los estudiantes deberán solicitar plaza con sus calificaciones provisionales.

El plazo para presentar solicitudes permanece abierto hasta el 22 de junio, mientras que la primera adjudicación de plazas se publicará el 3 de julio.