Liberadas en Los Montes cinco aves tras ser recuperadas por el CREA de Málaga

El Centro de Recuperación de Especies Amenazadas (CREA) de Málaga ha devuelto este jueves al medio natural a cinco aves recuperadas durante los últimos meses. La suelta se ha realizado en el Mirador de Francisco Vázquez Sell, en el Parque Natural Montes de Málaga, con la participación del delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente, José Antonio Víquez.

Los ejemplares liberados pertenecen a cuatro especies diferentes: un cárabo, un búho real, un mochuelo común y dos cernícalos vulgares. Todos ellos han pasado por el CREA tras ingresar con distintos problemas de salud o desarrollo que impedían su supervivencia en libertad.

El delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente, José Antonio Víquez sujeta una de las aves en el mirador de Francisco Vázquez Sell. / L.O.

Una segunda oportunidad para volver al medio natural

Víquez ha destacado el trabajo de los profesionales del centro, una labor que ha considerado “fundamental” para ofrecer una segunda oportunidad a la fauna silvestre. Según ha señalado, sin esta intervención, muchos de estos animales difícilmente podrían regresar a su hábitat.

El delegado también ha subrayado la importancia de la colaboración ciudadana, clave en muchos rescates de animales heridos o debilitados. De hecho, dos de las aves liberadas —un cernícalo común y un cárabo— fueron localizadas y entregadas gracias al aviso de particulares.

El cárabo ingresó en el CREA el pasado 25 de abril procedente de Benalmádena, después de que un ciudadano lo encontrara debilitado, probablemente tras caer del nido.

Uno de los cernícalos vulgares fue recogido el 21 de abril en Carratraca. Se trataba de un ejemplar joven nacido esta temporada que, pese a conservar restos de plumón en la cabeza, presentaba buen estado físico, plumaje correcto y capacidad para capturar presas por sí mismo, lo que ha permitido autorizar su regreso a la naturaleza.

Del tratamiento veterinario a la libertad

El búho real fue entregado por la Guardia Civil de Ronda el pasado 16 de marzo con síntomas de desnutrición e hipotermia severa. Tras superar el tratamiento veterinario y la fase de recuperación, el ejemplar ha podido volver al medio natural.

Por su parte, el mochuelo común ingresó en el centro el 2 de mayo con restos de plumón en todo el cuerpo, una característica propia de un ejemplar joven que aún no había completado su desarrollo y que, según la Junta, pudo haber sido abandonado por sus progenitores o retirado del nido.

Víquez libera a una de las aves desde el corazón de Los Montes. / L.O.

Más de 1.200 ejemplares ingresados en 2025

El CREA El Boticario de Málaga recibió durante el pasado año 1.222 ejemplares de vertebrados amenazados, dentro de las funciones de recuperación de fauna silvestre que desarrolla la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

En lo que va de año, el centro ya ha recogido 498 ejemplares para que puedan recibir los cuidados necesarios. Del total de animales ingresados en 2025, un 62% fue recuperado a lo largo de ese ejercicio y comienzos del actual, un porcentaje que Víquez ha calificado de “bastante bueno”, al situarse por encima de la media habitual, cercana al 58%.

El objetivo principal del CREA es la recuperación y reintroducción de ejemplares silvestres que llegan al centro con lesiones o problemas derivados de accidentes, caídas del nido, desnutrición u otras causas que comprometen su supervivencia.