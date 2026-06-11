La vivienda no da tregua: Málaga es la provincia española que más esfuerzo de renta exige a los residentes para alquilar y comprar

Acceder a una vivienda en alquiler en la provincia de Málaga consume el 49% de los ingresos netos de una familia media mientras que para la compra la proporción cae hasta el 43% sin considerar, eso sí, el ahorro previo necesario para obtener financiación. Son unas tasas altísimas, muy por encima del 30% de tope máximo recomendado por los expertos y que la sitúan a la cabeza de España en cuanto a esfuerzo exigido a los hogares residentes debido a la escalada de precios. Así lo refleja un estudio del portal inmobiliario Idealista elaborado con datos del primer trimestre de 2026. La tasa de esfuerzo mide el peso de la vivienda sobre el poder adquisitivo del hogar, para un inmueble tipo de dos dormitorios.

"El encarecimiento de los precios derivado de la escasez de oferta explica que el esfuerzo tanto en alquiler como en compra se mantenga en niveles tan elevados, superando los umbrales que los expertos consideran razonables", ha apuntado este jueves Idealista en referencia general al mercado inmobiliario español, donde varias zonas superan los límites recomenaddos.

En el caso del esfuerzo para el alquiler, al 49% de Málaga le siguen las provincias de Baleares (45%), Barcelona (38%), Madrid (37%), Valencia (37%), Tenerife (36%), Las Palmas (35%), Alicante (35%) y Guipúzcoa (32%). En el otro extremo, Teruel es la provincia con menor exigencia (19%), seguida de Palencia y Lugo (20%) y de León, Huesca, Jaén, Ciudad Real, A Coruña, Lleida y Soria, todas con una tasa del 21%. La media española es del 35%.

En cuanto a compra, el 43% de Málaga es igualado por Baleares y se sitúa por delante de Tenerife (34%), Alicante (29%) y Madrid y Las Palmas (ambas con un 26%). El promedio nacional es del 25%.

Una vista de Marbella desde el aire. / L. O.

¿Cómo se calcula la tasa de esfuerzo?

La tasa de esfuerzo relaciona el peso de la vivienda y el poder adquisitivo del hogar. En particular, en el caso del alquiler, Idealista mide la tasa de esfuerzo como la cuota anual de ingresos netos medios del hogar que se destina al pago del alquiler de una vivienda tipo de dos dormitorios. Los valores de alquiler vienen directamente de la fuente de datos Idealista, que dispone de precios para cada ciudad. Por el contrario, los datos de la renta neta familiar provienen del Instituto Nacional de Estadística (INE), que también ofrece datos de renta a nivel municipal.

Málaga capital, en el trío de cabeza de las ciudades

A nivel de capitales, también Málaga como ciudad aparece en los primeros puestos del ranking de esfuerzo para los residentes en el acceso a la vivienda.

En el caso del alquiler, ocho capitales españolas superan el 30% de esfuerzo que los especialistas fijan como límite recomendable para el alquiler de una vivienda de dos habitaciones. Barcelona encabeza el ranking con el 41% de los ingresos medios de una familia, seguida de Palma (40%), Málaga (39%), Valencia (38%), Madrid (38%), Alicante (35%), Segovia (34%) y Las Palmas (31%).

Una vista de la calle Pacífico, en la zona oeste de Málaga. / Álex Zea

Bilbao, San Sebastián y Tenerife se sitúan exactamente en el 30%, en el 29% se sitúa Sevilla, mientras que Ceuta, Salamanca y Cádiz registran un 27%. Girona, Huelva, Guadalajara y Santander comparten una tasa del 25%. En el extremo opuesto, Jaén, Ciudad Real, Melilla y Huesca son las capitales con menor presión, al requerir únicamente el 19% de los ingresos familiares, seguidas de Palencia, Teruel y Cáceres, con un 20%, según Idealista.

En el caso de la compra, son cuatro capitales las que presentan tasas de esfuerzo superiores al 30% recomendado: Palma (43%), Málaga (35%), San Sebastián (35%) y Madrid (32%). Barcelona se queda por debajo de ese umbral, con un 28%. A continuación, aparecen Valencia (27%), Alicante (26%), A Coruña (25%), Granada (25%) y Santa Cruz de Tenerife (24%).

Las ciudades con menor esfuerzo son Lleida, Melilla y Huesca, donde adquirir una vivienda requiere solo el 12% de los ingresos familiares, a lo que debe añadirse el ahorro necesario para acceder a la financiación.