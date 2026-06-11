Minuto de silencio en el arranque de la nueva legislatura andaluza por el crimen machista de una vecina del Rincón de la Victoria en diciembre

El luto ha sido el primer gran protagonista de la mañana en el arranque de la XIII Legislatura andaluza. Los parlamentarios han guardado un minuto de silencio por María Victoria, una mujer de 60 años, residente en Rincón de la Victoria, que fue asesinada el pasado mes de diciembre por su exmarido. Las condolencias también se han extendido al fallecimiento de José Carlos Gómez Villamandos, que fuera consejero de Universidad en funciones de la Junta de Andalucía hasta el pasado 2 de junio, que perdió la vida tras una larga lucha contra el cáncer.

El Parlamento andaluz está celebrando este jueves, 11 de junio, la sesión constitutiva de su XIII legislatura, que a partir de hoy echa a andar tras las elecciones autonómicas celebradas el pasado 17 de mayo. El Partido Popular de Moreno Bonilla revalidó su victoria de 2022, aunque se quedó, con 53 escaños, a dos de repetir una mayoría absoluta. Ningún grupo parte en esta nueva etapa de la autonomía andaluza con una mayoría suficiente por sí solo.

A lo largo de la mañana se irá conociendo quiénes conformará la nueva Mesa del Parlamento andaluz. Por lo pronto, el presidente del Parlamento de la XII legislatura, Jesús Aguirre, ha vuelto a ser elegido para ejercer el cargo. La cámara se ha sometido a una segunda votación tras la inexistencia de una mayoría absoluta en el primer escrutinio. Sorprende que el grupo parlamentario Vox no haya presentado candidato a la presidencia de la cámara autonómica.

Ya ha comenzado la cuenta atrás para que los parlamentarios decidan si finalmente el líder de los populares en Andalucía, Juanma Moreno, volverá a ser investido como presidente de la Junta. Poca información ha trascendido todavía sobre las negociaciones que Vox ya ha iniciado con el Partido Popular. Lo que está claro es que no tardarán en trascender las peticiones de los de Abascal para apoyar a Moreno. Los dos escaños que no consiguió para alcanzar la mayoría absoluta ahora valen su peso en oro. Por lo pronto se sabe que PP y Vox se han reunido a unas horas del inicio de la legislatura para marcar las primeras líneas de los pactos.