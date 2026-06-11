La muerte de Haitam vuelve al Congreso: Podemos pide seguir investigando el caso a través de una Proposición No de Ley

Podemos ha registrado en el Congreso de los Diputados una Proposición No de Ley (PNL) para reclamar una investigación "completa, exhaustiva e independiente" sobre la muerte de Haitam Mejri, el joven de 35 años que falleció el pasado 7 de diciembre de 2025 en Torremolinos a golpe de once descargas taser proporcionadas por varios agentes de la Policía Nacional. El caso fue archivado en abril por la jueza que llevaba la investigación. La familia sigue buscando justicia.

El partido ha informado a cerca de la iniciativa presentada a través de un comunicado. La familia de Haitam ha participado en una comparecencia celebrada en el Congreso acompañados por el concejal de Podemos en Ayuntamiento de Málaga, Nico Sguiglia, junto a la secretaria general del partido, Ione Belarra, y otros diputados de la formación morada. Antes de la presentación de la iniciativa, la familia ha mantenido una reunión en la Cámara Baja con representantes de distintas formaciones políticas para trasladarles los hechos ocurridos y recabar apoyos para impulsar el esclarecimiento de lo sucedido y la adopción de medidas que garanticen la protección de los derechos humanos frente a posibles abusos policiales.

Según han señalado, la PNL registrada por Podemos sostiene que las grabaciones existentes de los hechos, que el sindicato había pedido retirar de la red tras la archivación del caso, "muestran una actuación policial que debe ser investigada en profundidad". Haitam fue reducido por varios agentes, recibió múltiples descargas eléctricas con dispositivos táser y sufrió maniobras de inmovilización que, de acuerdo con un informe forense aportado por la familia, habrían contribuido a causarle una insuficiencia cardiorrespiratoria severa.

Durante la presentación, Sguiglia ha afirmado que "la familia de Haitam lleva meses enfrentándose al dolor de una pérdida irreparable y a una situación de enorme desamparo". El concejal ha expresado que "lo mínimo que puede hacer una democracia es garantizar una investigación independiente, transparente y rigurosa que esclarezca lo ocurrido y depure todas las responsabilidades que correspondan".

"Verdad, justicia y reparación"

Sguiglia ha considerado que el caso de Haitam interpela al conjunto de las instituciones porque se trata "de una muerte que se produce durante una actuación policial" y ha reivindicado que "la verdad, la justicia y la reparación" para la familia son "imprescindibles", pero que también lo es "garantizar que hechos como este no vuelvan a repetirse".

Por su parte, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, se ha sumado a las palabras de su compañero. "Las imágenes conocidas de la actuación policial son extremadamente graves y exigen una respuesta institucional a la altura", ha expresado. Belarra ha insistido en que "ninguna democracia puede mirar hacia otro lado cuando existen indicios de una actuación que pudo vulnerar derechos fundamentales y acabar con la vida de una persona".

Podemos considera que la impunidad no puede ser una opción y recuerda al Congreso que tiene la responsabilidad de impulsar las medidas necesarias para esclarecer la verdad de los hechos y reforzar los mecanismos de control sobre el uso de la fuerza por parte de quienes pertenecen a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La familia de Haitam "no busca venganza", sino la verdad

En representación de la familia, Naser Mejri, hermano de Haitam, ha agradecido el apoyo recibido y ha reclamado justicia para su hermano. "No buscamos venganza. Lo que queremos es saber toda la verdad sobre lo que pasó y que se haga justicia. Haitam era un padre, un hermano y una persona querida por toda su familia. Merece que su muerte se investigue hasta el final", ha expresado.

Naser ha confesado que estos han sido unos meses "muy duros" para la familia y ha recordado que "lo único" que piden es que los escuchen y que se esclarezcan los hechos para que "ninguna otra familia" tenga que pasar por lo que estan pasando ellos.

Qué solicita la Proposición No de Ley

La iniciativa parlamentaria insta al Gobierno a garantizar una investigación independiente que analice todas las pruebas disponibles, escuche a los testigos e implicados y esclarezca las circunstancias de la muerte de Haitam. Además, plantea impulsar medidas de apoyo, protección y acompañamiento institucional para las familias de personas fallecidas durante intervenciones policiales o bajo custodia.

La propuesta reclama también la revisión de los protocolos de utilización de dispositivos táser y otros medios coercitivos por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, evaluando los mecanismos de control existentes y reforzando las garantías para prevenir usos indebidos o desproporcionados y proteger los derechos fundamentales.

Desde Podemos han señalado que "el esclarecimiento de los hechos es una obligación democrática y que resulta imprescindible garantizar mecanismos efectivos de control y rendición de cuentas ante cualquier actuación policial que pueda vulnerar los derechos humanos".