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PARQUE

El nuevo parque de bolas de más 3.000 metros cuadrados que abrirá sus puertas este mes: con colchonetas, camas elásticas y atracciones para todas las edades

Este gigantesco recinto contará con fosos de foam para saltos, paredes de velcro y pasarelas giratorias

Pompom Jump, el nuevo parque de atracciones de ocio que abrirá &quot;muy pronto&quot; en Málaga

Pompom Jump, el nuevo parque de atracciones de ocio que abrirá "muy pronto" en Málaga / Pompom Jump

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Sarai Bausán García

Sarai Bausán García

Un nuevo parque de bolas y atracciones para todas las edades está a punto de abrir en Málaga. Se trata de PomPom Jump, un nuevo recinto de juegos y aventura de más de 3.000 metros cuadrados que se inaugurará el próximo miércoles 17 de junio para ofrecer una "experiencia inolvidable" a sus visitantes.

Así lo ha anunciado el propio parque a través de sus redes sociales, donde ha asegurado que, desde este miércoles, los visitantes podrán disfrutar de toda clase de atracciones y retos perfectos para cualquier edad.

Camas elásticas, paredes ninja y circuitos de habilidades

De ese modo, este gigantesco recinto contará con camas elásticas, zonas recreativas, retos, juegos, pasarelas giratorias y paredes ninja para los más aventureros.

Pompom Jump, el nuevo parque de atracciones de ocio que abrirá &quot;muy pronto&quot; en Málaga

Pompom Jump, el nuevo parque de atracciones de ocio que abrirá "muy pronto" en Málaga / Pompom Jump

Además, entre la amplia variedad de opciones que encontrarán los usuarios se encuentran sus zonas de escalada, los distintos circuitos de habilidades, sus fosos de foam para saltos y las paredes de velcro.

Toboganes, parque de bolas y zona para celebraciones

Y para que los más pequeños también puedan vivir esta experiencia única, el recinto dispondrá de toboganes, túneles, parques de bolas y juegos interactivos, a lo que se sumarán pistas de fútbol y canastas de baloncesto para todas las edades.

Pompom Jump, el nuevo parque de atracciones de ocio que abrirá &quot;muy pronto&quot; en Málaga

Pompom Jump, el nuevo parque de atracciones de ocio que abrirá "muy pronto" en Málaga / Pompom Jump

Y para reponer fuerzas y llevar a cabo distintas celebraciones como cumpleaños, este entorno contará con un espacio de mesas y servicio de comida para acoger a un amplio número de usuarios.

Un nuevo espacio de ocio familiar en el Polígono El Viso

"Es un parque pensado para que todas las edades vivan una experiencia inolvidable", han señalado desde PomPom Jump.

Pompom Jump, el nuevo parque de atracciones de ocio que abrirá &quot;muy pronto&quot; en Málaga

Pompom Jump, el nuevo parque de atracciones de ocio que abrirá "muy pronto" en Málaga / Pompom Jump

Una nueva opción de ocio que se localizará en el número 19 de la avenida de Los Vegas, en el Polígono El Viso, que se presenta como el sitio perfecto para "venir en familia, celebrar con amigos o simplemente desconectar y pasarlo increíble".

Entrada gratis y calcetines antideslizantes por la inauguración

La inauguración oficial se producirá el próximo miércoles a partir de las 16.30 horas y, para celebrar la ocasión, la organización ha llevado a cabo una oferta especial para que los primeros visitantes puedan acudir totalmente gratis sin pagar entrada.

De ese modo, las 50 primeras personas que entren el miércoles 17 de junio y el jueves 18 podrán entrar gratis, además de conseguir unos calcetines antideslizantes también de forma gratuita.

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De igual modo, durante esos dos días, quienes sigan a la cuenta del parque en redes sociales y compartan el vídeo en el que anuncian esta oferta, podrán llevarse gratis un par de calcetines antideslizantes, obligatorios para usar sus instalaciones.

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