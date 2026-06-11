Un operativo de la Policía Local de Málaga contra los talleres piratas de vehículos suma una docena de denuncias

Un operativo de la Policía Local de Málaga contra los talleres clandestinos en el entorno del polígono Guadalhorce suma en lo que va de año una docena de denuncias por llevar a cabo esta actividad sin autorización municipal y por infracciones vinculadas a la misma. Según ha informado el cuerpo municipal, la mayoría de las actuaciones se concentran en la carretera Azucarera-Intelhorce y adyacentes, zonas en las que los agentes han identificado a un total de 72 personas, siete de las cuales fueron denunciadas por cambiar aceites y otros líquidos de automoción en zonas no permitidas o por arrojar residuos en la vía pública. Los funcionarios también han intervenido numeroso material y herramientas utilizadas para las reparaciones mecánicas.

Detenido por atentado a agentes de la autoridad

En uno de estos servicios, la Policía Local detuvo en marzo a un joven de 26 años que fue sorprendido realizando reparaciones mecánicas en plena calle junto a un grupo de personas. Al ser requerido para su identificación, el individuo se negó reiteradamente, increpando a los agentes e intentando alentar al resto contra la actuación policial, según la versión oficial.

Al observar que portaba un destornillador en la mano, los policías locales se dispusieron a desarmarlo, "respondiendo braceando y propinando un manotazo a uno de los agentes y oponiendo una fuerte resistencia hasta ser finalmente reducido". Una vez arrestado, quedó imputado como presunto autor de los delitos de desobediencia, atentado y resistencia a agentes de la autoridad.