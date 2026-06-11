La PAU 2026 en Málaga: aprobados, suspensos y segunda convocatoria de la Selectividad

Los más de 9.500 alumnos malagueños que se presentaron a la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en Málaga ya conocen sus notas. El 91,33% ha aprobado en la convocatoria ordinaria de junio, con una nota media de 6,226 en la prueba que, sumada al 8,17 de media de los expedientes académicos, eleva la calificación final hasta el 7,39.

En esta convocatoria se examinaron finalmente 7.799 estudiantes en la fase de acceso. Además, otros 1.463 alumnos concurrieron a las pruebas de admisión, es decir, las asignaturas que ponderan para subir nota de cara a entrar en determinados grados universitarios.

El porcentaje de aprobados ha bajado ligeramente respecto al año pasado, cuando superaron la prueba el 92,56% de los presentados. En cuanto a la nota propia de la PAU en Málaga, el resultado ha sido similar al de 2025, cuando la media se situó en un 6,359.

Dónde consultar las notas de la PAU en Málaga

Los preuniversitarios pueden consultar desde este miércoles sus calificaciones provisionales de la PAU. Aquellos alumnos que no estén conformes con la nota obtenida podrán solicitar la revisión de los ejercicios realizados.

Estudiantes malagueños durante el primer día de la Selectividad. / Álex Zea

El plazo para pedir esta revisión estará abierto desde el 12 de junio a las 9:00 horas hasta el 16 de junio a las 14:00 horas. Durante ese periodo, los estudiantes podrán reclamar la corrección de uno o varios exámenes si consideran que la calificación no se ajusta al resultado esperado.

Preinscripción universitaria en Andalucía

Todos los estudiantes que quieran solicitar plaza en la universidad deberán hacerlo con las calificaciones provisionales, incluso aunque hayan pedido revisión de algún examen. La solicitud se tramita a través de la página del Distrito Único Andaluz.

También podrán realizar la preinscripción aquellos alumnos que no hayan superado la prueba. En ese caso, para poder formalizar la solicitud, deberán consignar un 5 como nota provisional.

Los estudiantes que hayan solicitado revisión no tendrán que modificar posteriormente su solicitud de preinscripción. Si la nota cambia tras el proceso de revisión, el Distrito Único Andaluz actualizará automáticamente la calificación en el sistema.

Calendario de solicitudes y adjudicaciones de plazas

El plazo de presentación de solicitudes comienza este 11 de junio y permanecerá abierto hasta el 22 de junio, ambos días incluidos. A partir de ahí, se iniciará el proceso de adjudicación de plazas universitarias en Andalucía.

La primera adjudicación de plazas se publicará el 3 de julio, mientras que la segunda adjudicación está prevista para el 16 de julio.

Después llegarán las listas de resultas, que se publicarán los días 24 de julio, 3 de septiembre, 11 de septiembre, 24 de septiembre y 8 de octubre.

Más de 7.000 plazas en la Universidad de Málaga

Los alumnos de nuevo ingreso de la Universidad de Málaga (UMA) contarán este curso con una oferta de más de 7.000 plazas para incorporarse a los distintos grados y dobles grados.

Convocatoria extraordinaria de la PAU

Los estudiantes que no hayan superado la convocatoria ordinaria o que no se hayan presentado a los exámenes de junio tendrán una nueva oportunidad en la convocatoria extraordinaria de la PAU.

Estas pruebas se celebrarán los días 30 de junio, 1 y 2 de julio, fechas clave para quienes todavía aspiran a acceder a la universidad en el próximo curso académico.