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La Policía Científica accede por primera vez al local donde se inició el incendio que ha calcinado el Hotel Ibis de Málaga

El Ayuntamiento de Málaga asegura que se trata de una primera inspección para que los trabajos de investigación se lleven a cabo de forma segura

Un agente de la Policía Científica y dos técnicos junto al local en el que se iniciaron las llamas.

Un agente de la Policía Científica y dos técnicos junto al local en el que se iniciaron las llamas. / AYUNTAMIENTO

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La Opinión

Dieciocho días después de que se declara el inédito incendio en Le Grand Café y las llamas se propagaran al Hotel Ibis de Málaga de forma intermitente hasta hoy, una unidad de la Policía Científica de la Policía Nacional ha liderado una primera inspección del inmueble acompañada con técnicos de la propiedad del inmueble y efectivos de Bomberos que han contado con la coordinación de la Gerencia Municipal de Urbanismo.

Así lo ha comunicado el Ayuntamiento de Málaga, que a través de sus redes sociales ha explicado que esta primera entrada se ha producido en el local donde se inició el siniestro, ubicado en la planta baja que da al Pasillo de Guimbarda, junto al río Guadalmedina. Explica el Consistorio que esta primera inspección es el paso previo a la toma de medidas que garanticen un acceso seguro al edificio para investigar a fondo el suceso.

"Una vez se adopten las medidas de retirada de restos del incendio, para su posterior análisis, y de apuntalamiento de la estructura, se continuará con la inspección para avanzar en la investigación", han explicado antes de añadir que el siguiente paso será analizar la estructura del inmueble. En el momento de la visita, los bomberos seguían realizando labores de refresco y prevención.

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El origen y evolución del incendio

Los agentes de la Policía Científica son los encargados de investigar las causas de los incendios en inmuebles de su demarcación. Una vez asegurado el inmueble, realizarán una minuciosa inspección ocular para hallar indicios sobre el origen, la rápida propagación y la intermitencia que han tenido las llamas durante casi veinte días.

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