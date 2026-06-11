XIII Legislatura Andalucía
El popular malagueño José Ramón Carmona Sánchez repite como secretario en la Mesa del Parlamento andaluz
Málaga volverá a estar representada por el número tres de la lista del Partido Popular por la provincia en este órgano de poder dentro de la cámara autonómica
La Mesa del Parlamento está constituida y la XIII Legislatura andaluza no ha hecho más que empezar. El nuevo curso político arranca sin pactos de gobierno entre el Partido Popular y Vox, que se habían reunido horas antes de la cita en la cámara autonómica para seguir hablando de negociaciones. Sorprendía al comienzo de la sesión que los de Manuel Gavira no presentaran candidatura a la presidencia de la Mesa, algo que sí han hecho en otras comunidades autónomas donde han sido decisivos en la investidura de los líderes populares. Pero ha crecido el estupor cuando Vox no ha conseguido representación en el órgano de siete miembros, que esta vez se ha repartido entre los dos partidos más votados. Cinco miembros para el PP y dos para el PSOE.
El peso de Málaga dentro de la organización del PP andaluz ha vuelto a quedar avalado por los votos a José Ramón Carmona, secretario general del partido y número tres en la lista del PP por la provincia, que ha sido elegido como secretario primero de la Mesa. Jota Carmona, que así es como lo llaman los suyos, ya fue, además de parlamentario, el secretario tercero de la Mesa en la legislatura pasada. Esta vez estará acompañado de las parlamentarias del PSOE-A y del PP-A por Granada y Almería Olga Manzano y Julia Ibáñez, respectivamente. Vox, Adelante Andalucía y Por Andalucía se han quedado fuera del reparto de sillones en este órgano.
El diputado del PP andaluz por Córdoba Jesús Aguirre repite en esta nueva legislatura como presidente de la Cámara, de la que ya estuvo al frente en la XII legislatura. Ana Mestre (PP-A), Fernando López Gil (PSOE-A) y Manuel Andrés González (PP-A) como vicepresidentes primero, segundo y tercero, respectivamente, son los otros tres integrantes de la Mesa que completan los siete posibles.
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