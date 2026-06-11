Premian un jardinero inteligente y un robot recolector de fruta en el foro DES en Málaga

Un jardinero inteligente para hoteles y un robot recolector de fruta con inteligencia artificial figuran entre los proyectos ganadores de los European Digital Mindset Awards 2026, entregados en el marco del Digital Enterprise Show (DES), que se celebra estos días en el Palacio de Ferias de Málaga.

Los galardones reconocen iniciativas destacadas en ámbitos como la transformación digital, la inteligencia artificial, la sostenibilidad, el marketing, la innovación pública y el emprendimiento tecnológico, según ha informado la organización del DES.

Debate durante la inauguración del DES ‘Digital Enterprise Show’, evento tecnológico B2B enfocado en Inteligencia Artificial / Álvaro Cabrera (EFE)

Genially, premio a la transformación digital

El Premio a la Mejor Empresa de Transformación Digital ha recaído en Genially Web, por su plataforma impulsada por IA, que permite a docentes, empresas y particulares transformar contenidos estáticos en formatos dinámicos e interactivos para crear experiencias más visuales.

Como finalistas en esta categoría han quedado Moeve, por escalar la IA industrial en operaciones energéticas mediante el despliegue progresivo de nuevos modelos de machine learning; y AEDAS Homes, por su ecosistema GenAI, que combina automatización interna y agentes de inteligencia artificial.

Por su parte, Spain DC ha recibido el Premio al Mejor Trabajo Periodístico por su Inspiración e Influencia, por una estrategia que ha situado los centros de datos en España más allá del debate técnico, hasta convertirlos en una prioridad estratégica nacional.

A las puertas del galardón se han quedado Disruptores, por un reportaje sobre cómo la IA puede reproducir y ampliar desigualdades de género al entrenarse con datos históricos sesgados; y Fotocasa, por su periodismo de datos independiente y en tiempo real sobre el mercado inmobiliario en España.

Un visitante al foro, en una experiencia inmersiva. / Jorge Zapata (EFE)

Marketing, sector público y sostenibilidad

El Premio a la Mejor Campaña de Marketing ha sido para Cosmo5, por la estrategia de comunicación diseñada junto a la marca ghd para el Black Friday, una campaña que combinó redes sociales, publicidad y Google para acompañar al usuario desde el descubrimiento del producto hasta la compra.

En esta misma categoría también competían StackAdapt, por la campaña de Urban Sports Club B2B, basada en anuncios en exteriores digitales y publicidad online segmentada; y Fotocasa, por redefinir el marketing inmobiliario mediante la integración de IA y dirección creativa humana.

El Premio a la Mejor Aceleradora Digital del Sector Público ha sido para la Agencia Española de Protección de Datos, por su estrategia para implantar la inteligencia artificial en el organismo, impulsando el desarrollo tecnológico con garantías para los derechos fundamentales.

Entre los finalistas se encontraba el Ayuntamiento de Benarrabá, en Málaga, por su árbol inteligente, que integra sistemas hidropónicos, energía renovable, conectividad, asistencia mediante IA y sensorización ambiental en tiempo real. También fue finalista Kyndryl, por una plataforma predictiva impulsada por IA, 5G e IoT que monitoriza en tiempo real las condiciones ambientales y los signos vitales de los bomberos.

El vicepresidente corporativo de Microsoft Yongdong Wang participa con una charla en DES ‘Digital Enterprise Show’. / Álvaro Cabrera (EFE)

Un jardinero con IA en un hotel de Málaga

El Premio al Mejor Proyecto Digital Orientado a la Sostenibilidad ha sido para la Asociación AIRE, Alianza para la Innovación Regenerativa Estratégica, por la creación de María Monstera, un agente de inteligencia artificial que funciona como jardinero inteligente y monitoriza la salud del espacio verde vertical del hotel Mariposa de Málaga.

Como finalistas han quedado el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, por la implantación del Nuevo Registro Civil, cuya digitalización ha permitido simplificar procedimientos y reducir el consumo energético asociado al transporte; y Repsol, por una herramienta digital que optimiza el uso del agua en operaciones de fractura hidráulica y fomenta su reutilización.

El Premio a la Startup Digital Más Disruptiva ha sido para Mifood, por sus robots agrícolas integrados con sensores, visión artificial e IA, capaces de recoger fruta y verdura y de reducir tanto el desperdicio alimentario como los costes de mano de obra en un 50%.

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En esta categoría han sido finalistas Trak for Trak Clinic, por una plataforma clínica asistida por IA y basada en datos que sustituye la gestión de lesiones caso a caso por itinerarios de recuperación personalizados; y Talentoo, por su marketplace digital de contratación, orientado a eliminar costes iniciales e ineficiencias en los procesos de selección.