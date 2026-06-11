Ruiz Araujo acusa a De la Torre de usar Málaga como un "tablero de Monopoly" y exige paralizar las licencias turísticas tras la aprobación de una veintena en Estepona

"¿Hay trato de favor al regidor de Estepona?". Esa es la pregunta que lanza el portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga, Mariano Ruiz, al alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre tras destaparse “el escándalo” de concesión de licencias para la apertura de hasta 20 apartamentos turísticos en una corrala tradicional de Capuchinos a favor de una sociedad participada por José María García Urbano. De esta conversión se ha dado cuenta durante el Consejo Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Málaga, celebrado en la mañana de este jueves.

El líder municipal socialista ha confirmado que no le sorprendió que el alcalde de Málaga anunciara medidas como una moratoria para la conversión de comunidades en apartamentos turísticos "pero que no ejecutara absolutamente nada" y ha recalcado el alarme del PSOE por la concesión de estos permisos a un alcalde que "está envuelto también en múltiples casos de corrupción". El portavoz socialista ha expresado que lleva mucho tiempo advirtiendo que "los especuladores, tras la puesta en marcha de la moratoria sobre las viviendas de uso turístico, han encontrado un nuevo refugio en los apartamentos turísticos".

Para el portavoz socialista, este hecho evidencia que el PP y sus cargos públicos "no son parte de la solución", sino "parte del problema". "No es lo mismo aprovecharse de la situación del drama que están viviendo los malagueños para seguir especulando y haciendo dinero", ha afirmado Ruiz, que califica de "calvario" la situación de los malagueños en torno a la especulación inmobiliaria. El líder socialista ha acusado a los populares de estar "utilizando la vivienda y la ciudad de Málaga como un tablero de Monopoly", una situación que, ha asegurado, van a seguir denunciando públicamente.

Dos preguntas para De la Torre

Ante estos hechos, Ruiz ha lanzado dos preguntas directas al equipo de gobierno de De la Torre. La primera: "¿El alcalde de Estepona García Urbano ha recibido un trato de favor desde este Ayuntamiento y desde la Gerencia Municipal de Urbanismo?". Y la segunda: "¿Cuántos cargos más del Partido Popular vamos a encontrar que están utilizando este tipo de licencias cuando el partido ya ha sido pitado, en el tiempo de descuento?".

Apoyo a la movilización del 27 de junio

Mariano Ruiz, además de exigir al equipo de gobierno local "que se paralicen este tipo de licencias", ha animado a la ciudadanía a unirse a las protestas por el derecho a la vivienda. "Vamos a salir a la calle el día 27 de junio para demostrar que hay alternativas a este modelo de ciudad", ha asegurado Ruiz, contraponiendo el actual "modelo de ciudad extractivo" a uno por el que considera que se debería apostar de forma urgente: "Un modelo de ciudad recíproco que piense en su gente".