La ZBE de Málaga seguirá activa: El Ayuntamiento estudia si recurrirá la sentencia del TSJA

El Ayuntamiento de Málaga mantiene, por ahora, la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en funcionamiento mientras estudia la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que ha anulado parte de la normativa al considerar que existe un trato desigual entre los vehículos registrados en la capital y los matriculados que no estén empadronados en Málaga.

Así lo ha asegurado este jueves la concejala de Movilidad, María Trinidad Hernández Méndez, quien ha recordado que la resolución judicial “aún no es firme” y que el Consistorio dispone de 29 días para estudiar el fallo y decidir si presenta un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

“La zona de bajas emisiones está vigente y el sistema sigue captando imágenes”, ha explicado la concejala. Así, los vehículos sin etiqueta ambiental que no estén domiciliados en Málaga siguen teniendo prohibido el acceso al área restringida. En cambio, aquellos que sí estén registrados en la ciudad pueden continuar circulando por ella, tal y como recoge la ordenanza vigente.

29-11, 25 Málaga. Entra en vigencia las zonas de bajas emisiones. (Fotografía: Gregorio Marrero) / Gregorio Marrero

La sentencia cuestiona el criterio de domicilio

La responsable municipal ha subrayado que la propia sentencia reconoce que la implantación de la ZBE constituye una obligación legal para el Ayuntamiento y avala tanto el procedimiento seguido como la tramitación de la Ordenanza de Movilidad en la que se regula este espacio. Según Hernández, el único aspecto cuestionado por el tribunal es que las condiciones de acceso deben ser iguales para los vehículos domiciliados en Málaga y para los procedentes de otros municipios.

El tribunal dio parcialmente la razón a Vox al considerar que no está suficientemente justificado que los vehículos sin etiqueta ambiental puedan circular por la ZBE solo por estar domiciliados en Málaga. A juicio de los magistrados, esa diferencia de trato respecto a los vehículos no empadronados no cuenta con una base técnica que la respalde. Pese a ello, la sentencia avala el resto de la ordenanza y recuerda que los municipios de más de 50.000 habitantes están obligados por ley a contar con este tipo de zonas de bajas emisiones.

El Ayuntamiento estudia recurrir y adaptar la ordenanza

Ante este escenario, el Ayuntamiento trabaja en dos frentes. Por un lado, estudia la posibilidad de recurrir la resolución judicial. Por otro, analiza posibles modificaciones de la ordenanza en caso de que el pronunciamiento judicial acabe siendo definitivo.

Hernández ha recordado además que la implantación de la ZBE responde al cumplimiento de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que obliga a las grandes ciudades a disponer de estas áreas para reducir las emisiones contaminantes y acceder a determinadas ayudas y subvenciones vinculadas al transporte sostenible.

Mientras no exista una resolución firme, la regulación actual seguirá aplicándose en Málaga y el sistema de control de accesos continuará funcionando con normalidad, según ha reiterado el Consistorio.