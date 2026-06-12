Arranca la Operación Paso del Estrecho en Málaga: estos son lo días de mayor intensidad y las zonas de aparcamiento

La Operación Paso del Estrecho (OPE) comenzará en Málaga el próximo lunes, 15 de junio, en el Puerto de Málaga y en la Red de Carreteras del Estado con un operativo compuesto por cerca de un millar de efectivos. El dispositivo se prolongará hasta el próximo 15 de agosto en la Operación Salida y hasta el 15 de septiembre en la Operación Retorno, y durante este período se recomienda tener en cuenta los días de intensidad crítica porque podrían incidir en la distribución de los flujos viajeros.

Zonas de aparcamiento

El operativo cuenta con dos núcleos principales de actuación, el puerto de Málaga y la Red de Carreteras del Estado, que contarán a su vez con espacios de estacionamiento y servicios. Estas zonas se habilitarán tanto en el puerto como en las las carreteras A-92, A-92M, A-45, AP-7 y A-7 en ambas direcciones, a su paso por las localidades de Villanueva del Trabuco, Villanueva del Rosario, Antequera, Casabermeja, Málaga, Torremolinos, Marbella, Estepona y Manilva. En total estas zonas cuentan con capacidad para casi 3.100 vehículos.

En algunas de estas áreas de descanso también se podrán adquirir los billetes para el buque que les desplazará a Melilla desde el Puerto. Este año habrá una rotación diaria con Melilla, excepto los sábados, que serán dos, que se realizarán con el buque ‘Rusadir’ de la compañía Balearia. En total se prevén 71 rotaciones entre el 15 de junio y el 15 de agosto.

¿Qué días habrá mayor intensidad?

Desde el inicio de la OPE, la intensidad variará según el día, por lo que es necesario considerar determinadas fechas que inciden en la distribución de los flujos de viajeros.

En cuanto a los días de intensidad crítica, serán los fines de semana 31 de Julio y 1,2 y 3 de agosto y 28, 29, 30 y 31 de agosto. Con menor intensidad, pero aún con intensidad media, serán el último fin de semana de junio (días 27 y 28), y los fines de semana del 11 y 12; 18,19, 20 y 25, 26 y 27 de julio; y en agosto los días 8 y 9; 14, 15 y 16; 21, 22, y 23 y 26 y 27. Además, cabe tener en cuenta la Fiesta Nacional de Francia, el 14 de julio, que incrementará la intensidad.

Servicios y equipamientos

El Puerto de Málaga cuenta con una infraestructura de más de 15.000 m2 en la zona de San Andrés y en el Muelle 4 para atender esta Operación. En estas zonas se han instalado 2 carpas de 2.400 m² y 2.250 m² respectivamente para vehículos y personas, así como varios módulos para los organismos: Protección Civil y Cruz Roja, compañías navieras y prestadores de servicio, así como otros dos espacios, uno de contingencias de 6.100 m2 y otro pre embarque de 5.400 m2.

Las carpas cuentan con distintos puntos de luz y agua potable en la misma zona de sombra, módulos de servicios higiénico-sanitarios para usuarios de la OPE, incluidas duchas y espacio para cambio de pañales, servicio de Información y megafonía y parcelación del área de preembarque para vehículos. También habrá una ludoteca con dos monitores.

Además, se garantiza la recogida de residuos sólidos y líquidos, se han instalado fuentes públicas y una tienda para productos de primera necesidad, además de refrescos, aperitivos y helados, también en la zona de San Andrés.

Efectivos del dispositivo

El dispositivo desplegado en Málaga es amplio, con cientos de intervinientes dedicados específicamente a la Operación Paso del Estrecho, entre funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Tráfico, Protección Civil, Sanidad, Cruz Roja y Carreteras, entre otros. Para el dispositivo también se contará con la participación de 7 Ministerios, y entre ellos los siguientes organismos: Subdelegación del Gobierno con Protección Civil y Sanidad Exterior; Cruz Roja; AEMET; Autoridad Portuaria; Capitanía Marítima; Policía Nacional y Guardia Civil; Jefatura Provincial de Tráfico; además de la Junta de Andalucía (Servicio Andaluz de Salud y Protección Civil); Ayuntamiento de Málaga (Policía Local, Protección Civil y Bomberos) y la Compañía Naviera Balearia, propietaria del buque encargados de realizar los trayectos.

Cada uno de los efectivos llevará a cabo distintas funciones. Por un lado, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado contarán con dispositivos de refuerzo con los que llevarán a cabo el control, vigilancia y mantenimiento del orden público en las zonas portuarias y sus alrededores.

Además, la Jefatura Provincial de Tráfico (DGT) llevará a cabo el control de las carreteras de la provincia y de las rondas de acceso. En el ámbito sanitario se contará con el Servicio Andaluz de Salud, que dispone de recursos para el primer nivel de atención, con un dispositivo sanitario creado por el distrito Málaga-Valle del Guadalhorce en los Centros de Salud Alameda-Perchel (CARE) y Centro de Salud Humilladero; y un segundo nivel de atención en las Urgencias del Hospital Materno Infantil, el Hospital Regional y el Hospital Universitario Virgen de la Victoria.

La Subdelegación del Gobierno, a través de la Unidad de Protección Civil, ha desarrollado un Plan específico para Málaga basado en el Plan Especial de Protección Civil a nivel nacional, que desde un punto de vista funcional se sustenta en dos pilares básicos: el Plan de Flota y las infraestructuras portuarias, en cuanto a su capacidad de evacuación y de aparcamiento, respectivamente.

Dispositivo asistencia social y sanitaria

Se han realizado las contrataciones de 4 asistentes sociales y 4 traductores, que llevarán a cabo las labores de asistencia a los usuarios OPE en cuanto a trámites (condiciones de embarques de menores, embarques prioritarios, pérdida documentación, averías…) y situaciones adversas que se les presenten.

Cruz Roja aportará 1 coordinador y un grupo de voluntarios para prestar atención sanitaria básica y traslado a centros especializados de usuarios que lo requieran.

Por su parte, Sanidad Exterior realizará, de forma semanal, controles higiénico sanitarios y análisis de cloro del agua en la zona para garantizar la seguridad sanitaria del usuario.

Cifras del 2027

La OPE constituye un gran movimiento de personas por carretera en Europa, que en 2025 permitió el paso de 54.668 personas y 12.268 vehículos por Málaga en 70 rotaciones y un total de 3.219.678 personas y 775.410 vehículos con más de 11.085 rotaciones por vía marítima entre Europa y África.

Además, el pasado año en Málaga se llevaron a cabo 183 asistencias sociales, 186 traducciones y 53 asistencias sanitarias.

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha recordado a los pasajeros de la Operación Paso del Estrecho que “es importante planificar el viaje para evitar, si es posible, los días críticos”, y espera que se escalone lo mejor posible la operación para su desarrollo “con absoluta normalidad”. También ha agradecido la labor de todas las instituciones implicadas y de los numerosos efectivos que se destinan durante todo el verano a la OPE.

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El objetivo fundamental del Plan Provincial OPE 2026 es disponer de un marco general de coordinación interinstitucional, donde todos los organismos implicados conformen la operatividad de la OPE, siendo la base fundamental de la planificación y la prevención durante el desarrollo de la OPE. Todo ello, con el fin último de facilitar una respuesta adecuada y proporcionada a la demanda de servicios e infraestructuras que supone la Operación Paso del Estrecho, así como respuestas eficaces en caso de producirse una emergencia.