El chiringuito de Marbella en el que comer la mejor paella, pescaíto frito y parrilladas argentinas en plena playa: "Tiene hermosas vistas y una increíble gastronomía"

Cocina mediterránea y parrillada argentina frente al mar en el corazón de Marbella. Esto es lo que ofrece el chiringuito La Red, un restaurante familiar con casi dos décadas de historia localizado a pie de playa con las mejores vistas y sabores.

"Nuestra impresionante ubicación frente a la playa ofrece hermosas vistas rodeadas de grandes vibras y una increíble gastronomía", señalan desde este restaurante que abrió por primera vez hace casi 20 años.

Paellas, pescaíto frito y carnes argentinas frente al mar

Desde entonces, este negocio familiar sirve "auténticas delicias españolas" como paella, pescaíto frito y mariscos, así como los mejores cortes de carne y especialidades argentinas.

Así, sobre las doradas arenas de la costa marbellí y frente al azul turquesa de sus aguas, los visitantes pueden disfrutar de una amplia carta en la que la calidad de sus productos y la frescura de sus pescados y mariscos son su principal tesoro.

Pescado fresco, gambas al pilpil y cócteles con vistas en Marbella

"Servimos pescado fresco recién capturado del Mar Mediterráneo, paellas tradicionales, gambas al pilpil, boquerones al limón y una variedad de auténticas delicias españolas", afirma este restaurante que, además, ofrece la "esencia de Argentina" con "jugosas" carnes a la parrilla, como entraña o el ojo de bife argentino.

A estos se suman sus cócteles y bebidas, que permiten a los visitantes contemplar las mejores vistas de la zona mientras saborean los combinados más singulares.

Aperitivos y entrantes desde 3,90 euros en Marbella

De ese modo, este establecimiento se ha convertido en el destino favorito de los amantes de la gastronomía de calidad y las mejores vistas en el territorio marbellí.

En su privilegiada ubicación, se pueden degustar aperitivos desde 3,90 euros como empanada de jamón y queso o de carne, choripán, chorizo, pimientos del padrón, boquerones, pincho de gambas, carpaccio de ternera con parmesano y rúcula, croquetas o verduritas fritas con huevos estrellados y gambas.

Arroces, paellas y platos tradicionales junto a la playa

A esto se suman sus entrantes desde 9 euros, como melón con jamón, provoleta, pulpo a la gallega, gambas al pilpil, parrillada de verduras o aguacate con gambas, así como ensaladas desde 9,50 euros o cremas y sopas desde 6,90 euros, como gazpacho o bisqué de mariscos.

Uno de los grandes atractivos de este restaurante a pie de playa son sus arroces, disponibles desde 28,90 euros con opciones como paella mixta, paella de mariscos, paella negra con chipirones o paella vegetal, además de fideuá, arroz caldoso, arroz con carabineros o arroz con bogavante.

Pescados fritos, espetos y mariscos en La Red

Pero si algo destaca en este restaurante son sus platos de pescado, con opciones fritas desde 11,90 euros, como boquerones, calamares, chipirones, adobo, tortitas de camarones, fritura malagueña o rosada.

Para quienes prefieran degustarlo al espeto, pueden disfrutar desde 8,90 euros de sardinas, gambones, salmonetes, dorada, lubina, rodaballo o pargo.

Pescados a la plancha y mariscos desde 12,90 euros en Marbella

Además, también disponen de una amplia carta de pescados a la plancha, donde se puede escoger entre rosada, calamar, lenguado, gambón rodaballo, salmón, lubina o dorada desde 16,90 euros.

Para los amantes del marisco, este restaurante ofrece gran variedad desde 12,90 euros, como almejas salteadas, coquinas, mejillones al vapor, carabinero o gambón a la plancha.

Parrilladas argentinas, menús infantiles y horario del chiringuito

Otro de los grandes reclamos de este negocio son sus carnes y parrilladas argentinas, con cortes desde 17,90 euros como pechuga de pollo, solomillo de cerdo, secreto ibérico, chuletas de cordero lechal, entrecot de añojo, solomillo de añojo, chuletón de buey, entraña o bife de chorizo argentino.

Las parrilladas argentinas, por su parte, se pueden disfrutar desde 39,90 euros con parrillada de pescado, de mariscos o de carne especial. En su carta también se encuentran pastas desde 10,90 euros, platos combinados desde 5,90 euros y menús infantiles por 9,90 euros.

Todo ello se puede probar en su local del paseo marítimo de Marbella de lunes a domingo en horario ininterrumpido de 12.00 a 23.00 horas.