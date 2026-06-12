Clases de yoga, conciertos y monólogos: así celebra un pequeño pueblo de Málaga con 1.300 habitantes este fin de semana su conocida 'Fiesta de la Felicidad'

Conciertos, actuaciones de Djs, carreras de cintas, juegos infantiles, monólogos, conferencias y clases de yoga. Así celebrará este fin de semana la localidad malagueña de Villanueva de Tapia su 'Feria de junio', también conocida como la 'Fiesta de la Felicidad', que se producirá desde este viernes hasta el domingo.

Esta localidad de apenas 1.300 habitantes situada en la comarca de Antequera contará para la ocasión con una amplia programación cultural, gastronómica, de ocio y diversión para toda la familia que busca llenar de vecinos y visitantes este rincón malagueño.

Tributo a Fito y Fitipaldis, DJs locales y yoga

Para ello, se ha organizado un amplio programa de actividades que arrancará la noche de este viernes con el tributo a Fito y Fitipaldis, que se llevará a cabo a las 00.00 horas en el Parque Virgen de Gracia, a lo que seguirá a las 1.30 horas la actuación de distintos Djs locales.

La jornada del sábado comenzará en el Centro José Chamizo con una clase de yoga y meditación impartida por Sandra Ruiz a las 10.00 horas, tras lo que se celebrará a las 11.00 horas un desayuno biosaludable para los participantes.

Conferencias, gastronomía y carrera de cintas a caballo en Málaga

Además, a las 11.45 horas se llevará a cabo la conferencia inaugural 'Las Energías y Nuestras Emociones' por parte de la terapeuta Paloma Prada, que hablará de las energías y sus influencias en el día a día.

Tras esto, se celebrará una muestra gastronómica del mundo en las instalaciones del Centro José Chamizo.

Ya por la tarde, a las 17.30 horas, se realizará en los alrededores del Parque de Gracia la esperada carrera de cintas a caballo, mientras que a las 18.30 horas será el momento del monólogo de Carlos Pariente, humorista y presentador de Canal Sur, que actuará en el Centro José Chamizo.

Gala de Premios de la Felicidad con actuaciones musicales

La programación continuará a las 23.00 horas con la celebración de la 'Gala de Premios de la Felicidad', que reconocerá a personas y entidades del municipio y de otros puntos que, con su trabajo, "hacen más feliz la vida de los demás", tal y como han asegurado desde el Ayuntamiento de Villanueva de Tapia.

"Esta gala será todo un espectáculo y contará con grandes artistas", ha recalcado el Consistorio sobre esta cita que estará amenizada por las actuaciones de los artistas Erika Leiva, Salva Ortega, Eduardo Díaz y Ainhoa Medina.

Fiesta infantil, carrera de cintas en bicicleta y copla en Villanueva de Tapia

Finalmente, a las 1.30 horas, se volverá a llevar a cabo distintas sesiones de Djs locales para culminar la jornada con la mejor música.

El domingo, último día de la feria, el parque Virgen de Gracia acogerá de 11.30 a 13.30 horas una fiesta infantil, mientras que a las 18.00 horas se producirá la carrera de cintas en bicicleta frente al edificio José Chamizo, una actividad dedicada para menores de entre 3 a 8 años y de 9 a 14 años.

La feria de junio tendrá su broche final con una actuación de copla realizada por "una de las mejores voces de este estilo musical sobre el escenario", José Ortiz, concursante de 'Se Llama Copla' y 'A Tu Vera', que se producirá a las 19.30 horas en el Parque Virgen de Gracia.