La compañía malagueña Hutesa recibe el Premio Familia-Empresa de San Telmo Business School

La empresa agroalimentaria Hutesa ha sido distinguida con el Premio Familia-Empresa 2026 por la provincia de Málaga, un reconocimiento que otorga la Cátedra BBVA de Empresa Familiar de San Telmo Business School a compañías que destacan por su trayectoria empresarial, su capacidad de crecimiento y su compromiso con los valores de la empresa familiar. La distinción fue entregada en la noche de este jueves durante la XXIX edición de los premios Familia-Empresa, celebrada en la sede de San Telmo Business School en Málaga.

Hutesa, fundada hace 38 años por Mari Paz Hurtado y Gregorio López y gestionada por su segunda generación, se dedica a la producción y distribución mayorista de aceitunas de mesa. Posee una planta completamente robotizada y destaca por su enfoque internacional, ya que el 100% de sus ventas se destinan a la exportación, con presencia regular en más de 45 países de Europa, África, Asia y América. Su fundadora, Mari Paz Hurtado, recibió la Medalla de Oro de Andalucía en 2014.

La compañía inició su actividad como un pequeño proyecto familiar dedicado a la compraventa de aceitunas. A principios de los años 90 se estableció en Fuente de Piedra, donde comenzó su desarrollo industrial hasta convertirse en una de las empresas familiares de referencia en el sector del envasado de aceitunas de mesa en todos sus formatos y variedades.

"Este reconocimiento supone un orgullo para toda nuestra familia y para las personas que han formado parte de este proyecto durante todos estos años. Es el reflejo del esfuerzo, la constancia y la confianza en una forma de hacer empresa basada en los valores y el compromiso", ha señalado Hurtado.

La presidenta de Hutesa, Mari Paz Hurtado, con Gregorio López y Javier López Hurtado. / L. O.

La incorporación de la segunda generación, con Javier López Hurtado al frentede la dirección general, ha dado continuidad a un modelo empresarial que combina tradición, innovación y crecimiento sostenible.

Los galardones reconocen cada año a doce empresas familiares de Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla por su capacidad para generar riqueza, empleo y desarrollo económico desde una visión de largo plazo.

En el acto participaron la presidenta del Consejo Asesor de la Cátedra BBVA empresa Familiar de San Telmo Business School, Ana Cano; el director territorial sur de BBVA, Francisco Javier Jerez; el director general de San Telmo Business School, Juan Pérez; la directora académica de la Cátedra BBVA de Empresa Familiar, Macarena Selva; y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre.

Durante la apertura del acto, Macarena Sela dijo que las familias galardonadas son, "ejemplo y referente", por su lucha en medio de las dificultades. "Muchas gracias por existir y sobrevivir", comentó.

La presidenta de la empresa malagueña Hutesa, Mari Par Hurtado, y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre. / L. O.

Por su parte, Ana Cano agradeció la labor de estas empresas familiares en el desarrollo económico y social de Andalucía.

"Las empresas familiares han sabido trabajar pensando más allá del corto plazo. Son tiempos de profundos cambios; en este contexto las familias empresarias han demostrado una gran capacidad de adaptación. Nos recuerdan que el verdadero éxito no solo se mide por lo que se construye, sino también por lo que se transmite", afirmó.

BBVA alude a la "necesaria sana ambición" de las empresas familiares

El director territorial sur del BBVA, Francisco Javier Jerez, hizo alusión a la "necesaria sana ambición" de desarrollo y crecimiento, con el dominio de tres palancas clave: la internacionalización, la digitalización y la inteligencia artificial.

"Sois en el sentido más literal, el auténtico escudo y el corazón económico de nuestras ciudades y pueblos, y supone por tanto una auténtica responsabilidad para todos su cuidado y su impulso", aseveró.

Cada una de las empresas premiadas ha sido propuesta por empresarios familiares vinculados a la Cátedra BBVA de Empresa Familiar y seleccionada por representar valores como la continuidad generacional, el compromiso con el territorio, la capacidad emprendedora y la creación sostenida de empleo.

El acto fue clausurado por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, quien dirigió unas palabras de reconocimiento a cada una de las empresas familiares premiadas, y destacó que todas ellas son "inspiradoras" para los jóvenes que quieran ser también empresarios.