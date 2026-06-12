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La Divina Pastora abre el camarín de la Virgen e invita a una verbena malaguista este sábado

La congregación celebrará una verbena muy malaguista en la plaza de Capuchinos, desde las 13.00 horas, con tapas de paella a 1 euro y música en directo

Imagen de una verbena navideña de la Pastora en la plaza de Capuchinos.

Imagen de una verbena navideña de la Pastora en la plaza de Capuchinos. / L.O.

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La Opinión

El Málaga CF tiene revolucionada a la ciudad. Banderas, camisetas y bufandas malaguistas tiñen escaparates, balcones y ventanas de blanquiazul para tratar de empujar al equipo hasta el ascenso a primera. Este domingo (a partir de las 21.00 horas), los de Martiricos reciben a la UD Almería, en el primer asalto entre malagueños y almerienses. Para acortar una espera que se puede hacer larga, la congregación de la Divina Pastora invita a los malaguistas este sábado, 13 de junio, a una verbena popular que quiere inundar de camisetas y bufandas blanquiazules la plaza de Capuchinos. La congregación de la patrona del Deporte, virgen a la que cada verano el equipo malaguista reliza una ofrenda floral, abrirá el camarín de la Santísima Virgen de la Parroquia de la Divina Pastora de 13.00 a 17.30 horas

"La iniciativa invita a los malaguistas a acercarse a la Divina Pastora, Patrona del Deporte, para encomendar al equipo, a la afición y a la ciudad en una jornada especialmente señalada para Málaga", ha detallado la congregación en una nota de prensa remitida a los medios.

El Málaga CF vuelve a encomendarse a la Divina Pastora

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Ofrenda floral del Málaga CF a la Divina Pastora antes del inicio de la Liga / Álex Zea

Un vínculo de más de 70 años

Y es que la vinculación de la Divina Pastora con el Málaga CF es una de las tradiciones más antiguas que tiene el club. Se remonta a la temporada 55/56, cuando el por entonces CD Málaga, que militaba también en Segunda División, se encomendó a la Patrona del Deporte "para ponerse bajo su protección". Y parece que funciona, como expresaba el canterano Ramón en la última ofrenda floral: "es una tradición muy bonita que nos ayuda a conseguir los objetivos”

De hecho, la camiseta ofrecida por los jugadores permanece desde hace semanas bajo el manto de la Divina Pastora como símbolo de confianza en este momento decisivo de la temporada. "Con motivo de la final del playoff, será colocada a los pies de la Virgen, en el mismo lugar donde la depositaron los capitanes malaguistas el pasado 10 de agosto", ha detallado la congregación, que anima a los aficionados a acudir con sus camisetas, bufandas y prendas blanquiazules, "que podrán ser pasadas por el manto de la Patrona del Deporte antes de que el balón eche a rodar en La Rosaleda".

Verbena popular en Capuchinos como gran previa malaguista

La jornada no se quedará solo en la parroquía de la Pastrona y en el camarín de la Virgen. La plaza de Capuchinos acogerá desde las 13.00 hasta las 24.00 horas una verbena popular: Son precios justos y moderados. , "concebida como cierre del Mayo Pastoreño y convertida este año en una auténtica previa blanquiazul".

La verbena contará con opciones de almuerzo, tarde y cena. Para el almuerzo se ofrecerá una tapa de paella por solo 1 euro. El precio de las copas será de 4 euros hasta las 18.00 horas, cuando comienzan las actuaciones musicales (tras esa hora, el precio será de 5 euros) de Ulises Serrano y Deni Peña.

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"Antes de La Rosaleda, visita a la Patrona del Deporte en Capuchinos", es el llamamiento que hace la congregación a vecinos y malagueños.

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