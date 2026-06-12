Festival Ojeando 2026: Salistre, Javi Medina, La Corredera y Uña & Carne tienen cita en uno de los fines de semana más especiales de Ojén

Comienza la cuenta atrás para Ojeando 2026. Mientras Ojén se prepara para vivir uno de los fines de semana más especiales del año, el festival desvela su espectacular cartel, y con una gran novedad en esta edición: el Escenario Patio contará con programación durante las dos jornadas. Ojeando continúa consolidándose como un encuentro único donde conviven artistas consagrados y bandas emergentes, vecinos y visitantes llegados desde distintos puntos de la geografía en un entorno incomparable que convierte la música en una experiencia cercana y auténtica.

Así lo ha dado a conocer el vicepresidente de Cultura de la Diputación de Málaga, Manuel López Mestanza; junto al alcalde de Ojén, Juan Merino Márquez; la diputada de Empleo, María del Carmen Márquez; la concejala de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Ojén, María José Cámara; y la artista local Ana Vega durante la presentación del festival.

Presentación de Festival Ojeando 2026 / La Opinión

La programación del Escenario Patio de Ojeando 2026

La programación del Escenario Patio arrancará el viernes 26 de junio con La Flamenca, una propuesta que reivindica la música y la cultura andaluza a través de una cuidada puesta en escena, con actuaciones sorpresas y una potente presencia digital basada en contenidos inmersivos y una gran conexión con el público.

La segunda jornada tendrá a Javi Medina como uno de sus grandes protagonistas. El artista madrileño actuará el sábado 27 de junio en el Escenario Patio, y compartirá cartel con otras propuestas destacadas y una de las DJs con mayor proyección internacional del momento.

En este mismo espacio, ubicado en un enclave privilegiado del municipio, también actuará Salistre, grupo gaditano que se ha convertido en uno de los fenómenos musicales más destacados de los últimos años, acumulando millones de reproducciones en redes sociales y conquistando a un público cada vez más amplio gracias a una propuesta fresca, cercana y profundamente conectada con sus raíces.

El escenario principal también recibirá a Mesalla: la gaditana fusiona tradición y modernidad a través de un sonido en el que conviven flamenco, pop y nuevas influencias urbanas. Sus canciones, cargadas de historias cotidianas y mensajes de superación, mantienen intacta la esencia del sur que inspira su música.

La noche continuará al ritmo de Vilu Gontero, reconocida DJ, productora y modelo argentina que se ha consolidado como una figura destacada dentro de la escena urbana y electrónica internacional. La artista, especializada en mashups y producciones propias, ha llevado sus espectáculos a más de catorce países entre Europa y Sudamérica, llevando la fiesta al límite hasta altas horas de la madrugada.

Ojeando 2026: un festival diferente con alma propia

Ojeando, en esta nueva edición, seguirá destacando como un festival diferente, cercano y con personalidad propia, y por ello contará con cinco espacios repartidos por todo el municipio y una programación diseñada para públicos de todas las edades.

El único recinto de pago será el Escenario Patio. Las entradas pueden adquirirse a través de www.enterticket.es. El abono para las dos jornadas tiene un precio de 30 euros. Además, existe la posibilidad de adquirir entradas individuales: 15 euros para La Flamenca (26 de junio) y 25 euros para la jornada del sábado (27 de junio).

Por su parte, el Escenario Molino, Escenario Plaza, Escenario Piscina y el espacio Circo ofrecerán acceso libre y gratuito.

Pero la esencia del Festival Ojeando va mucho más allá de su cartel, pues es también la oportunidad de perderse entre calles blancas repletas de flores, disfrutar del aire puro de la sierra lejos de las masificaciones y dejarse envolver por la hospitalidad de Ojén, un pueblo que conquista a quienes lo visitan.

Escenario Plaza: lugar del talento local y nuevas propuestas

Una de las citas más esperadas será la actuación de la artista local Ana Vega, encargada de inaugurar el festival en el Escenario Plaza con el estreno en directo de su primer sencillo, Vete.

La jornada del viernes se completará con Uña y Carne, formación de flamenco-pop y rumba callejera integrada por el compositor y cineasta Carlos Salado y el cantante Antonio Clavería. Junto a ellos actuarán Turpin Covers y Rebellion Rock Band, que ofrecerán un recorrido por algunas de las mejores versiones del rock y el heavy metal.

El sábado arrancará con fuerza gracias a La Corredera, grupo cordobés que ha revolucionado las redes sociales con su propuesta musical. Su estilo, definido por ellos mismos como la “nueva flamencura”, combina magistralmente la tradición flamenca y las bulerías con estructuras cercanas al pop contemporáneo.

Tras ellos llegará Baraka, una banda granadina formada por amigos que fusionan pop, sonidos latinos y géneros urbanos sin renunciar a la influencia flamenca que define su identidad artística. Entre sus integrantes destaca el conocido modelo Atila Escolano.

La jornada continuará con la actuación de Corazón Inverso, formación malagueña que recupera la esencia del indie nacional, y concluirá con Grupo Aguardiente, encargado de poner el broche final a la noche haciendo bailar al público del Escenario Plaza.

Electrónica hasta el amanecer

Los amantes de la música electrónica encontrarán su punto de encuentro en el Escenario Molino, donde la programación se extenderá hasta la salida del sol. Por sus cabinas pasarán Dilio, Pío Vallés Project, Blas Factory, Saymon Gómez, Zequi G, Alex Moon y una propuesta tan singular como especial: Rude Family, formada por Chris Martin y su hijo Martin Junior.

Ojeando 2026 se completa con la participación de la prestigiosa violinista Anna Milman, que ofrecerá un recorrido musical por las calles del centro histórico de Ojén, y con las sesiones de Mike Martin en el Escenario Piscina, ubicado junto a la zona de camping.

Durante dos días, Ojén se convertirá de nuevo en un gran escenario al aire libre donde música, cultura, naturaleza y convivencia se unirán para ofrecer una experiencia única en la Costa del Sol.

Para más información

Ojén. 26 y 27 de junio

26 y 27 de junio Venta de entradas: www.enterticket.es.

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