Así es la IA conversacional malagueña que se presentó en DES 2026 para ferias, ciudades y empresas

La tecnológica malagueña Internal·IA llevó a DES 2026, la feria internacional de transformación digital celebrada en Málaga hasta el 11 de junio, su apuesta por una inteligencia artificial conversacional pensada para operar en entornos reales: ciudades, eventos multitudinarios y empresas que necesitan atender consultas, interpretar datos y activar respuestas de forma inmediata.

Internal·IA Intelligence Solutions, la división de inteligencia artificial de Internalia Group, presentó asistentes capaces de funcionar a través de WhatsApp, voz, imagen, ubicación y datos en tiempo real, sin obligar al usuario a descargar una aplicación ni a navegar por diferentes páginas web. La propuesta parte de una idea sencilla: si un ciudadano quiere saber cuántas plazas quedan libres en un parking, qué actividad tiene cerca, cómo llegar a un punto concreto, dónde está un servicio de emergencia o qué ocurre en un evento, basta con preguntar en un canal que ya utiliza.

La inteligencia artificial de Málaga que convierte la ciudad en una conversación

El planteamiento de Internal·IA se apoya en una idea cada vez más presente en la relación entre ciudadanía, administraciones y empresas: la próxima gran interfaz no tiene por qué ser una aplicación, sino una conversación. Francisco Orellana, CEO y cofundador de Internal·IA, lo resume así: “La próxima aplicación de una ciudad probablemente no será una app. Será una conversación”.

Uno de los principales casos que la empresa malagueña presentó en DES 2026 fue TuFerIA / TuCiudad, una tecnología diseñada para convertir WhatsApp y la voz en una vía directa entre el ciudadano y los servicios de una ciudad o de un gran evento. El sistema permite resolver consultas sobre agenda cultural, movilidad, parkings, monumentos, noticias locales, servicios de emergencia, recomendaciones, ubicaciones y eventos, sin necesidad de instalar una aplicación adicional.

“El ciudadano no quiere aprender a usar otro sistema. Quiere preguntar donde ya está: en WhatsApp, por voz o enviando una ubicación”, señala Orellana.

Internal·IA ya ha probado esta tecnología en escenarios de alta demanda. En la Feria de Málaga de 2025, su asistente TuFerIA procesó más de 25.000 mensajes y atendió a más de 2.000 usuarios en una sola semana. En la Semana Santa de Málaga 2026, el sistema incorporó además seguimiento GPS en tiempo real, información de parkings, líneas de transporte, atención multidioma e identificación visual mediante fotografía.

Presentación del asistente conversacional por IA de Internal-IA, TuFerIA / L. O.

De la Feria de Málaga a la Semana Santa y la Feria de Sevilla

La compañía también ha desplegado su asistente conversacional por WhatsApp en la Feria de Sevilla, en colaboración con ATICA, la Asociación de Titulares de Casetas de la Feria. En ese caso, la herramienta integró información útil para visitantes y soluciones de datos orientadas a la organización.

Para Internal·IA, el valor de estos sistemas no está únicamente en responder preguntas, sino en convertir cada interacción en información útil y, cuando sea necesario, en una acción. Una consulta sobre aparcamientos, movilidad, accesos, incidencias o servicios puede ofrecer a una ciudad o a un evento una capa de inteligencia operativa basada en lo que los usuarios preguntan en tiempo real.

Orellana lo explica así: “Una conversación ciudadana puede ser una consulta, pero también una señal operativa. Si miles de personas preguntan por aparcamiento, movilidad, accesos, incidencias o servicios, la ciudad obtiene una capa de inteligencia que antes no existía”.

CareOS, la solución para empresas que atiende llamadas y WhatsApp

Esa misma lógica se aplica al entorno empresarial con CareOS, la solución de Internal·IA para atención por voz, llamadas, WhatsApp y procesos comerciales u operativos. La herramienta está pensada para que una empresa no pierda conversaciones relevantes: atiende llamadas, responde mensajes, cualifica contactos, registra información, lanza campañas, genera resúmenes y deja trazabilidad para que los equipos humanos puedan intervenir cuando sea necesario.

“La voz por sí sola ya no diferencia”, apunta Orellana. “Lo importante no es que una IA hable, sino que entienda el contexto, consulte datos, registre lo ocurrido y active una acción. Una llamada no termina cuando cuelga el cliente; termina cuando queda entendida, clasificada y accionada”.

Con esta tecnología, Internal·IA defiende un modelo de inteligencia artificial aplicada a procesos reales, no solo a respuestas automatizadas. Bajo el lema “Conversaciones que se convierten en operación”, la compañía mostró en DES 2026 cómo una pregunta sobre plazas disponibles en un parking, una consulta por WhatsApp durante una feria, una llamada a una empresa o un audio enviado por un usuario pueden transformarse en registro, alerta, decisión o acción.

Expositor de Internal-IA en la feria DES 2026 / L. O.

Internal·IA mostró en DES 2026 su modelo de IA con datos reales y trazabilidad

Internal·IA participó en DES 2026 con stand propio, el B253, y con dos intervenciones en los Innovation Theatre, donde expuso su visión sobre la evolución de la inteligencia artificial conversacional aplicada a ciudades, eventos y empresas.

La compañía defendió en Málaga una idea central: la IA dejará de medirse solo por la calidad de sus respuestas y empezará a valorarse por su capacidad para resolver procesos reales. “En DES queremos demostrar que la IA ya no puede quedarse en una demo”, afirma Orellana. “Las empresas y administraciones necesitan soluciones que funcionen en canales reales, con usuarios reales, datos reales y trazabilidad. Ahí es donde Internal·IA quiere posicionarse”.

Internal·IA forma parte de Internalia Group, compañía tecnológica malagueña con más de dos décadas de trayectoria y experiencia internacional en más de 15 países. La nueva división nace para trasladar esa experiencia de despliegue tecnológico al ámbito de la inteligencia artificial aplicada, con soluciones propias orientadas a administraciones públicas, eventos, turismo, atención al cliente, ventas y operaciones empresariales.

Tecnología desarrollada desde Málaga para administraciones, eventos y empresas

La propuesta de Internal·IA no se basa, según la compañía, en ofrecer una herramienta genérica, sino en desplegar sistemas adaptados a procesos concretos, integrados con datos reales y preparados para operar en los canales que los usuarios ya utilizan.

En un contexto en el que administraciones, organizadores de eventos y empresas buscan nuevas formas de atender a ciudadanos y clientes sin multiplicar aplicaciones ni canales dispersos, la tecnológica malagueña plantea una IA integrada en hábitos cotidianos como WhatsApp, la voz o el envío de ubicaciones.

“Nosotros no competimos con los hábitos del usuario”, concluye Orellana. “Nos integramos en ellos. Y desde ahí convertimos conversaciones en servicios, datos y operaciones”.