José Carlos García deja el Muelle Uno y regresa al Café de París: "Lo necesito"

José Carlos García cambia el mar por el centro histórico de Málaga. El chef con estrella Michelin, que durante los últimos años ha mantenido su restaurante en el Muelle Uno, ha anunciado su traslado al Café de París, situado a pocos metros, en la calle Velez Malaga de La Malagueta, un espacio con un fuerte vínculo personal y profesional para el cocinero malagueño.

El movimiento supone mucho más que un cambio de dirección . Para José Carlos García, el regreso al Café de París es también una “vuelta a casa, al barrio”. Allí comenzó su trayectoria, allí dio sus primeros pasos entre fogones y allí consiguió la estrella que marcó un antes y un después en su carrera.

José Carlos García vuelve al Café de París

El chef ha explicado que la decisión nace del deseo de regresar a la ciudad y recuperar una relación más directa con el barrio: “Estamos súper contentos de volver a Café París, donde comenzó todo”.

La apertura en el Café de París aún no tiene fecha cerrada. El chef prefiere ser prudente, aunque sí tiene claro el calendario aproximado con el que trabaja: “No tenemos fecha. Lo que tengo muy claro es que queremos cumplir nuestros 15 años en noviembre en el Muelle Uno, por lo que antes de final de año haremos la inauguración”.

El nuevo local será más pequeño que el actual. Y es que García busca un restaurante más íntimo, más doméstico y con una relación más cercana con el cliente:

“El local es más pequeño, pero queremos que sea como un hogar. Tengo ganas también de volver a tener trato con el cliente. Lo necesito”, dice.

José Carlos García, en marzo de 2010 en el Café de París. / C. C.

Del menú degustación a la carta de barrio

El regreso al centro también traerá cambios en la propuesta gastronómica. José Carlos García quiere recuperar una carta más flexible, pensada tanto para el cliente local como para quienes buscan una experiencia gastronómica en Málaga.

“Vamos a hacer dos cosas chulas. El cliente del barrio nos pide comer a la carta. Al volver al barrio volvemos a la carta”, añade.

En esa nueva etapa tendrán presencia platos ligados a la tradición malagueña y a la cocina que el propio García ya trabajaba en sus inicios. Entre ellos, el ajoblanco, el gazpachuelo o la ensalada malagueña, recetas que el cocinero quiere recuperar desde una mirada actual, pero respetando su raíz.

Despedida del Muelle Uno con un menú especial

Antes de abandonar definitivamente el Muelle Uno, José Carlos García quiere despedir esta etapa con un menú especial. El restaurante permanecerá en su actual ubicación hasta finales de agosto y, desde ahora, ofrecerá una propuesta que reunirá algunos de los platos que han marcado sus años de éxito.

“Llevamos 15 años cocinando frente al mar. Hasta final de agosto haremos nuestros platos, los que nos han dado los éxitos. Desde hoy empieza el menú hasta que nos marchemos”, ha señalado el chef.