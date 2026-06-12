El presidente de la Fundación Unicaja, José Manuel Domínguez, ingresa en la Academia de Ciencias Sociales y del Medio Ambiente de Andalucía

El presidente de la Fundación Unicaja, José Manuel Domínguez, ha sido nombrado este viernes nuevo académico de la Academia de Ciencias Sociales y del Medio Ambiente de Andalucía. El pleno de la academia, presidido por Antonio Pascual, ha formalizado este nombramiento en atención a sus méritos relevantes en los campos de interés de esta institución. Además, en la sesión también han sido designados nuevos académicos la empresaria Rocío Medina y el doctor en Derecho José Rodríguez de la Borbolla, ha informado la propia Fundación Unicaja en un comunicado.

La Academia de Ciencias Sociales y del Medio Ambiente de Andalucía está integrada por personalidades del mundo empresarial, científico, cultural, universitario y de los medios de comunicación. Es la primera academia con ámbito territorial en toda la comunidad autónoma de Andalucía, figurando entre sus principales objetivos el estudio, la investigación, el fomento, la aplicación y la difusión de las Ciencias Sociales, Económicas, Empresariales y Medioambientales.

Trayectoria de José Manuel Domínguez

José Manuel Domínguez es doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Málaga. En 1981 se incorporó como profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Málaga, centro en el que, desde entonces, ininterrumpidamente, ha venido impartiendo clases, y donde ha desempeñado el cargo de vicedecano.

Es catedrático de Economía Aplicada (Hacienda Pública), director del proyecto de Educación Financiera Edufinet, miembro del Patronato de Fedea, miembro del Patronato de Funcas y vicepresidente de CITAC (Centro de Investigación y Terapias Avanzadas del Cáncer).

El presidente de la Fundación Unicaja, José Manuel Domínguez, reelegido recientemente en el cargo para los próximos cuatro años. / Alex Zea

Ha sido fundador del Instituto Econospérides y director de 'eXtoikos, revista digital para la difusión del conocimiento económico'. De igual modo, insignia de Honor de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Málaga, Medalla de Oro del Colegio de Economistas de Málaga y Medalla de Oro de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo.

Ha sido vocal del Consejo Directivo de la Organización de Economistas de la Educación, miembro de la Comisión sobre la Innovación Docente en la Universidad Andaluza, miembro del Comité Científico de Cifal-Málaga (Centro Internacional de Formación de Autoridades y Líderes de Unitar -Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesional e Investigación), y vocal de la Junta Directiva de El Ateneo de Málaga.

Unicaja y Club Baloncesto Málaga

También ha sido director general de la secretaría general y técnica de Unicaja Banco, entidad en la que, así como en las que la han precedido, a lo largo de más de 30 años, ha desempeñado diversos puestos directivos. De igual modo, ha sido presidente del Consejo de Administración de Analistas Económicos de Andalucía, y vicepresidente de la Fundación Ciedes.

Además, ha sido presidente del Club Baloncesto Málaga, y ha formado parte del consejo de administración de otras sociedades como Banco Ceiss, Banco Europeo de Finanzas, Analistas Financieros Internacionales, Gestión Tributaria Territorial, Andalucía Económica, Esesa, o Plan Especial del Puerto de Málaga.

Es autor de una veintena de libros y de más de 300 artículos e investigaciones sobre la economía del sector público, el sistema financiero y la educación financiera, entre otros aspectos. Ha publicado, asimismo, más de 700 artículos de opinión.