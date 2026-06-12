Movilidad en Málaga este fin de semana: cortes de tráfico, procesiones y una carrera popular afectarán a varias zonas de la ciudad

Los conductores que tengan previsto desplazarse por Málaga durante este fin de semana deberán tener en cuenta varias incidencias que afectarán al tráfico en distintos puntos de la ciudad. La celebración de varias procesiones, una prueba deportiva y diferentes trabajos en la vía pública provocarán cortes y restricciones a la circulación durante los días 13 y 14 de junio, según ha informado el Área de Movilidad del Ayuntamiento de Málaga.

Obras en la plaza de la Victoria

Entre las principales incidencias previstas destaca el corte de tráfico en la plaza de la Victoria, o Jardín de los Monos, donde se están ejecutando trabajos en la calzada. La restricción afectará al tramo comprendido entre los números 13 y 15 en sentido Lagunillas durante el sábado 13 y el domingo 14 de junio. No obstante, se mantendrá habilitado el paso de vehículos por la calzada norte de la plaza en dirección a las calles Victoria y Ferrándiz para minimizar las afecciones a la circulación.

La subida a Gibralfaro condicionará la circulación

El sábado 13 de junio también tendrá lugar la XXXV Carrera Subida al Castillo (Trofeo Santiago Jiménez), una cita deportiva que comenzará a las 10:30 horas. El recorrido partirá desde los Jardines de Puerta Oscura y continuará por el paseo Don Juan Temboury, Mundo Nuevo, los carriles forestales de subida a Gibralfaro y la explanada junto al Castillo. La celebración de la prueba provocará restricciones puntuales al tráfico y cambios en la movilidad en el entorno de Gibralfaro.

Procesiones en el centro y Teatinos

Durante la tarde del sábado, las procesiones religiosas concentrarán buena parte de las afecciones al tráfico en distintos barrios de Málaga. A partir de las 19:30 horas se celebrará la procesión del Sagrado Corazón de Jesús, que recorrerá algunas de las principales calles del centro histórico, incluyendo Compañía, Especería, Nueva, Liborio García, calle Larios, Molina Lario, Granada y plaza de la Constitución, entre otras vías. El paso de la comitiva implicará cortes temporales y restricciones al estacionamiento en varios puntos del recorrido.

Asimismo, desde las 20:00 horas tendrá lugar la procesión de San Antonio de Padua, que discurrirá por distintas calles del distrito de Teatinos, entre ellas Corregidor Nicolás Isidro, Río Verde, Alhaurín el Grande, Almogía, Stendhal, Spengler y plaza José Bergamín. Los vecinos y conductores que circulen por la zona deberán prever posibles retenciones y desvíos temporales durante el desarrollo del recorrido procesional.

Operación de izado en el Paseo Marítimo Este

Las incidencias continuarán el domingo 14 de junio con una ocupación de la calzada en la avenida Pintor Joaquín Sorolla debido a una operación de izado. Los trabajos se desarrollarán entre las 08:00 y las 17:00 horas y obligarán al corte del carril de circulación en sentido este a la altura del número 2. Durante este periodo, el tráfico será regulado mediante paso alternativo para garantizar la circulación de vehículos.

Desde el Área de Movilidad recomiendan planificar los desplazamientos con antelación, utilizar itinerarios alternativos y prestar atención a la señalización provisional instalada en las zonas afectadas. Estas medidas buscan garantizar la seguridad tanto de los participantes en los eventos como de los conductores y peatones que transiten por la ciudad durante el fin de semana.