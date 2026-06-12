Sorteo
El centro comercial Los Patios sortea diez viajes sorpresa por Europa los malagueños: cómo participar
Los clientes tendrán hasta el 24 de junio para poder optar a estas escapadas para dos personas
El Centro Comercial Los Patios de Málaga da la bienvenida al verano con la promoción ‘Todos a Bordo’, una campaña con la que sorteará 10 viajes sorpresa para dos personas por Europa entre sus clientes. La iniciativa ya está activa y permitirá participar hasta el próximo 24 de junio.
La campaña está vinculada al final del curso y propone a los visitantes una serie de juegos de fin de curso con los que podrán acumular participaciones para optar a una de estas escapadas. Cuantos más juegos complete cada participante, más opciones tendrá de entrar en el sorteo.
Cómo participar en el sorteo de Los Patios en Málaga
Los clientes interesados pueden participar de dos formas: a través del formulario habilitado en la página web de la promoción o directamente en el propio Centro Comercial Los Patios. La dinámica es sencilla: completar juegos, sumar participaciones y entrar en el sorteo de los viajes sorpresa.
Los ganadores se darán a conocer una vez finalizado el periodo de participación, conforme a lo establecido en las bases legales de la campaña.
Diez escapadas sorpresa para dos personas por Europa
La promoción ‘Todos a Bordo’ se desarrolla de forma simultánea en varios centros comerciales y tiene como principal atractivo el sorteo de 10 viajes sorpresa por distintos destinos europeos. Cada premio será para dos personas, convirtiendo el arranque del verano en una oportunidad para disfrutar de una experiencia inesperada.
Desde la Gerencia del Centro Comercial Los Patios destacan que el objetivo es premiar la fidelidad de sus visitantes y ofrecer una propuesta diferente coincidiendo con el inicio de la temporada estival: "Queremos que nuestros visitantes comiencen el verano con ilusión y emoción. Con ‘Todos a Bordo’ proponemos una experiencia diferente, en la que participar tiene recompensa y donde la sorpresa forma parte de la aventura. Es una forma de agradecer la confianza de quienes nos visitan cada día".
Una campaña para celebrar el final de curso en Los Patios
Con esta acción, Los Patios refuerza su apuesta por actividades que van más allá de la visita habitual al centro comercial. La campaña busca fomentar la participación de los clientes, generar una experiencia divertida para todos los públicos y convertir el final del curso en una celebración con premio.
La promoción estará disponible hasta el 24 de junio, fecha límite para participar en el sorteo de estos 10 viajes sorpresa para dos personas por Europa.
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