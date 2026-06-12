Plan de verano del SAS en Málaga: más de 7.200 contratos para cubrir las vacaciones del personal y quirófanos al 76,5%

La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias ha dado a conocer este viernes los datos por provincias del Plan Verano 2026, diseñado para cubrir las vacaciones de los trabajadores del Servicio Andaluz de Salud (SAS). En total, en Málaga está prevista la contratación de 7.235 profesionales, lo que supone un 24,5% más que el verano anterior.

En 2025, se contemplaron 5.809 contratos, con una inversión de 23,2 millones de euros. Para las contrataciones de este año hay previstos inicialmente 31,1 millones, es decir, un 34% más, que se destinarán a reforzar el personal tanto de Atención Primaria como Atención Hospitalaria.

En el conjunto de Andalucía, el Plan Verano 2026 suma 41.639 contrataciones, un 14% más que en 2025. El dispositivo se prolongará entre junio y octubre, aunque la mayor cifra de contratos se concentra en los meses de julio y agosto.

Málaga suma más de 7.200 contratos sanitarios para cubrir el verano

El consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha explicado que el objetivo de esta planificación es que el SAS disponga de “los profesionales necesarios para asegurar la cobertura asistencial y mantener una atención sanitaria de calidad durante todo el periodo”. “Hablamos de más recursos, más inversión y mayor capacidad de respuesta que en años anteriores”, ha subrayado.

En el caso de la planificación hospitalaria para el periodo estival, la Consejería de Sanidad ha señalado que se basa en la adecuación de los recursos disponibles a la demanda asistencial prevista en cada centro sanitario, “garantizando en todo momento la capacidad de respuesta del sistema”.

Los quirófanos de Málaga funcionarán al 76,5% durante el plan estival

En Málaga, el Plan Verano 2026 contempla que durante los meses estivales permanezcan operativas un total de 2.353 camas hospitalarias y de cuidados intensivos.

En cuanto al ámbito quirúrgico, la previsión es mantener abiertos el 76,5% de los quirófanos, es decir, 80 en toda la provincia, lo que permitirá, según la Junta, mantener la actividad programada y urgente durante todo el verano.

En este sentido, han detallado que se estima que durante los meses de verano se realicen alrededor de 14.400 intervenciones quirúrgicas, más de 562.000 consultas externas y más de 640.000 pruebas diagnósticas entre julio y septiembre.

Asimismo, la planificación prevista incorpora también mecanismos de seguimiento continuo de la actividad y la posibilidad de activar recursos adicionales cuando la evolución de la demanda asistencial así lo aconseje.

Hospital Clínico de Málaga. / Arciniega

En cuanto a Atención Primaria, la Consejería de Sanidad ha destacado que se reorganizará la actividad asistencial para asegurar la atención sanitaria a la ciudadanía con “el mayor nivel de calidad y eficiencia”, pero no ha especificado cuántos centros de salud de Málaga cerrarán en horario de tarde durante los meses de verano.

Contratos por categorías

Tampoco ha desglosado a nivel provincial qué porcentaje de los 7.200 contratos previstos en Málaga serán para Atención Primaria y cuántos para la Atención Hospitalaria, del mismo modo que no ha concretado el número de profesionales por categorías.

A nivel de toda la comunidad autónoma sí que han detallado que de las 41.639 contrataciones autorizadas por el SAS, 1.993 contrataciones serán para médicos (un 82,7% más respecto a 2025), 14.741 para enfermeras (un 15,2% más), 13.424 para TCAE y otros técnicos (un 11,7% más), y 11.480 contrataciones para personal de gestión, mantenimiento u hostelería (un 8% más).

Obras de reforma previstas durante el verano

Por otro lado, la Consejería de Sanidad ha anunciado que durante estos meses intensificará las actuaciones de mejora, conservación y reforma en los centros sanitarios de la provincia de Málaga, aprovechando la menor presión asistencial que se registra durante los meses de verano. “Estas intervenciones permiten avanzar en la modernización de las infraestructuras y mejorar la experiencia de pacientes y profesionales, sin interferir en la actividad habitual”, han señalado.

Un quirófano de Málaga. / L. O.

En concreto, las actuaciones previstas en Málaga contarán con una inversión de 600.000 euros. Entre ellas destaca la reparación de las verticales de agua del Hospital Regional Universitario de Málaga, con 114.030 euros, y la conservación y mantenimiento de los aseos de la primera planta del Hospital Virgen de la Victoria, con más de 193.000 euros en dos actuaciones.

También se acometerá la reparación y pintura de habitaciones y aseos de Medicina Interna del Hospital de la Axarquía, con 92.790 euros, la adecuación del área de Pruebas Funcionales de Neumología del Hospital Regional, con 80.000 euros, y la sustitución del climatizador de Neurocirugía y actuaciones de reorganización de espacios asistenciales.

La Costa del Sol y la Axarquía tendrán un refuerzo por la presión turística

En cuanto a las previsiones del Plan Verano 2026, la Junta ha aclarado en un comunicado que se han elaborado a partir de la actividad registrada en años anteriores y que serán “objeto de seguimiento permanente” durante todo el periodo estival.

“El SAS monitorizará de forma continua la evolución de la demanda asistencial y adaptará los recursos disponibles siempre que sea necesario para garantizar la mejor atención posible tanto a la población residente como a las personas que visitan Andalucía durante los meses de verano”, ha incidido.

Asimismo, según han informado este viernes, se ha actualizado el protocolo específico de gestión de la demanda asistencial en zonas con mayor afluencia turística, que se puso en marcha el año pasado, con el objetivo de poder anticiparse al incremento estacional de la presión asistencial y reforzar la coordinación entre Atención Primaria, Atención Hospitalaria y dispositivos de urgencias.

En el caso de Málaga, el plan de este verano contempla “un refuerzo específico” para atender el incremento poblacional asociado al turismo. Concretamente, se refuerzan los recursos asistenciales en la Costa del Sol y Axarquía.